La cronaca meteo in diretta di questa domenica 22 novembre ci consegna l’immagine di un’Italia letteralmente spaccata a metà dalle dinamiche di una vivace circolazione depressionaria. Stiamo vivendo una giornata tipicamente autunnale, caratterizzata da un forte maltempo che sta bagnando gran parte delle nostre regioni settentrionali e centrali con forti piogge in atto fin dalle prime luci dell’alba. La perturbazione atlantica sta riversando enormi quantità di acqua, colpendo con particolare ferocia il settore di nord-ovest. Fino a questo momento, i sensori della rete meteorologica nazionale registrano gli accumuli pluviometrici più importanti tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana, territori già duramente provati dalle ondate di maltempo delle settimane precedenti.

I picchi sono davvero notevoli: registriamo ben 66mm di pioggia a Bargone, nel comune di Casarza Ligure in provincia di Genova, seguiti dai 60mm di San Alberto nel limitrofo comune di Bargagli e dai 59mm di Onzo, nel comune di Neirone. La città più piovosa del capoluogo ligure resta La Spezia, martoriata da 55mm di pioggia, mentre valori di estremo rilievo si ritrovano anche a Cichero, nel comune di San Colombano Certénoli, con 53mm, e a Varese Ligure con 52mm. Anche il capoluogo, Genova, è sotto la pioggia battente con 30mm caduti finora.

Nubifragi in Toscana e piogge diffuse in tutta la Val Padana

Il fronte perturbato non risparmia la vicina Toscana, dove le precipitazioni stanno assumendo carattere di vero e proprio nubifragio a ridosso dei rilievi appenninici e apuani. Spiccano in modo evidente i 43mm registrati a Cerreto, nel comune di Montignoso, lo stesso identico valore di 43mm misurato al Pian della Foiba a Massa e a Val di Luce, nel comune di Abetone Cutigliano, dove a 1.500 metri di quota la temperatura segna ancora +5°C, a testimonianza di un clima che in altitudine sull’Appennino si mantiene ancora relativamente mite, impedendo alla neve di scendere a quote inferiori. Subito dietro troviamo i 41mm di Verghereto, sempre nella provincia massese. Nel frattempo, il forte maltempo ha conquistato l’intera pianura Padana, avvolgendola in una morsa uggiosa e bagnata. Piove senza sosta a Milano, con 15mm accumulati in pieno centro storico, e piove in tutto il Piemonte, con la centralina di Casale Monferrato che segna 24mm. Le precipitazioni bagnano anche l’Emilia-Romagna, con 22mm a Castellina nel comune di Soragna, esattamente a metà strada tra Parma e Piacenza. Nel resto del nord le piogge sono continue ma leggermente meno intense: misuriamo 12mm a Brescia, mentre Mantova e Bergamo si attestano sui 10mm. Nelle ultime ore le nubi cariche di pioggia si stanno spostando gradualmente verso il nord-est, mentre le primissime avvisaglie del fronte instabile iniziano a farsi sentire tra il Lazio e la Campania. Le prime grandi piogge del pomeriggio-sera stanno infatti iniziando a bagnare Frosinone, Caserta, Napoli e Salerno, accanendosi con particolare insistenza sui pendii a picco sul mare della splendida costiera amalfitana.

Abissi termici: dal gelo dei fondovalle alpini al caldo estivo delle Isole

Il dato più affascinante di questa giornata di maltempo è senza dubbio la clamorosa differenza di temperatura che si registra lungo lo stivale, un dislivello termico che rende l’Italia un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per lo studio della meteorologia. In pieno giorno, alle ore 13:00, il freddo è pungente nei fondovalle alpini settentrionali: abbiamo appena +2°C a Trento e a Belluno, +3°C a Bolzano e +4°C a Rovereto. Scendendo in pianura, l’aria fredda intrappolata dalle piogge mantiene un clima rigido e decisamente invernale. Troviamo un compatto blocco di freddo a +6°C che accomuna le città di Bologna, Reggio Emilia, Parma, Alessandria, Cremona e Pavia. Poco più in alto, a +7°C, si posizionano Milano, Torino, Padova, Treviso e Vicenza. Segnano +8°C i termometri di Verona, Brescia e Venezia, mentre Udine e Pordenone arrivano a sfiorare i +9°C. Fa freddo, come in una giornata tipicamente invernale.

Basta spostarsi verso il centro-sud, anche nelle zone dove il cielo è coperto o sta iniziando a piovere, per ritrovare una stagione completamente diversa. Il clima si fa decisamente più mite con +15°C a Caserta, +16°C a Napoli e +17°C condivisi da Roma e Livorno. Ma la vera anomalia termica si consuma all’estremo sud, dove splende un sole abbacinante e fa decisamente caldo. In queste aree la colonnina di mercurio schizza verso l’alto, spinta dai venti caldi pre-frontali. Registriamo valori gradevolissimi di +21°C a Tropea, sull’isola di Lipari nelle Eolie e a Oristano. Si sale a +22°C a Trapani, Agrigento, Pantelleria e Cagliari. A Reggio Calabria si passeggia in maniche corte con +23°C, ma il sapore è quello della piena estate se guardiamo i +24°C di Siracusa e Catania. Il picco assoluto del caldo nazionale odierno, tuttavia, spetta a Palermo, a Capo d’Orlando e a Gioia Tauro, dove le centraline termometriche segnano ben +25°C. Avere oltre venti gradi di differenza tra le Alpi e la Sicilia nello stesso istante è una peculiarità meravigliosa che solo il clima mediterraneo può regalare.

Allerta meteo massima per il pomeriggio: l’urlo del Maestrale e trasporti in tilt

Non fatevi ingannare dai momenti di stasi, perché le previsioni meteo per le prossime ore tracciano uno scenario a dir poco inquietante. Lanciamo una severa allerta meteo per il pomeriggio e la serata di oggi. Il fulcro del forte maltempo si sposterà con prepotenza verso il nord-est, scatenando nubifragi diffusi in Veneto e Friuli Venezia Giulia, continuando a piovere forte in Lombardia e in Emilia Romagna, e portando abbondanti nevicate su tutto il comparto delle Alpi orientali. Contemporaneamente, il fronte freddo scivolerà verso il cuore della penisola, investendo l’Umbria, le Marche, il Lazio, le zone interne dell’Abruzzo, la Campania e la Calabria tirrenica. Ma la minaccia più grande e distruttiva di questa domenica non sarà la pioggia, bensì un impetuoso vento di Maestrale che spazzerà via tutta l’Italia.

La configurazione barica scatenerà un dislivello di pressione tale da innescare correnti d’aria dalla violenza eccezionale. Sulle Alpi occidentali si attiverà un favonio impressionante: in Piemonte le raffiche di caduta dai monti supereranno agilmente i 180km/h in quota, schiantandosi poi in pianura con raffiche fino a 100km/h, portando un altissimo rischio di gravi danni a tetti, alberi e infrastrutture. Il Maestrale soffierà impetuoso ovunque sui bacini occidentali, raggiungendo l’impressionante soglia dei 140km/h nel braccio di mare compreso tra la Corsica, l’Isola del Giglio, l’Isola d’Elba e tutto l’arcipelago toscano.

L’energia cinetica trasferita al mare genererà violente mareggiate che si abbatteranno senza pietà sulle coste esposte della Sardegna, della Toscana e del Lazio. Al largo delle coste laziali e campane questo vento furioso continuerà a ululare per tutta la serata. L’allerta si estende ovviamente ai trasporti: si avvisa che tutti i collegamenti marittimi per le isole maggiori e minori verranno inesorabilmente bloccati e interrotti, mentre il traffico aereo subirà pesanti penalizzazioni, con inevitabili dirottamenti verso scali più sicuri, poiché il vento al traverso renderà impossibile le manovre di decollo e atterraggio. Nel corso della notte, la bufera di Maestrale valicherà l’Appennino e si farà sentire in modo molto forte anche sul medio e basso Adriatico, sferzando Abruzzo, Molise e Puglia, per poi accanirsi sulla Calabria dopo le ore 22:00.

Ci attende una prossima notte terribile, spazzata da un vento che non darà tregua, aprendo la strada a un lunedì 23 novembre in cui il maltempo andrà a concentrarsi proprio all’estremo sud, flagellando Campania, Basilicata e Calabria con piogge molto intense sul basso Tirreno. La domenica mite del sud ha ormai le ore contate.

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