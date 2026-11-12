Allerta Meteo arancione in Emilia Romagna, domani ancora piogge e venti di burrasca: rischio frane e innalzamenti dei corsi d’acqua

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento e altri fenomeni, valida per tutta la giornata di domani, venerdì 13 novembre. È stata emessa, in particolare, allerta arancione per criticità idraulica nella Pianura bolognese e in quella Ferrarese. Per venerdì 13, “sono previste piogge diffuse, moderate lungo le aree montuose centro-orientali, dove potranno assumere carattere di rovescio. Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest. Le piogge previste e pregresse potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, in particolare nel settore montano centro-orientale. Sono attesi incrementi dei livelli idrometrici superiori alle soglie 2 per la propagazione delle piene nei tratti vallivi di Secchia, Panaro e Reno”, si legge nel bollettino di allerta.

“Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore nella notte ed al mattino da sud-ovest lungo il crinale appenninico centro-orientale e temporaneamente nel pomeriggio/sera da nord-est lungo la costa. In serata è previsto un rapido aumento del moto ondoso con mare al largo da molto mosso ad agitato, in particolare sul settore romagnolo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e fenomeni di tracimazione dei corsi d’acqua alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare in condizioni di alta marea, più probabili in mattinata”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.