Allerta Meteo, arriva la tempesta Charles sull’Italia: nubifragi e burrasca da Nord a Sud, pesante avviso dell’Aeronautica Militare

L’Italia si prepara ad affrontare una severa ondata di maltempo a causa dell’imminente arrivo di un profondo ciclone che porterà condizioni atmosferiche avverse su numerose regioni, facendo scattare l’allerta meteo. Nelle prossime ore il quadro meteorologico subirà un drastico peggioramento. Le correnti instabili alimenteranno precipitazioni abbondanti e raffiche di vento particolarmente violente, innescando un peggioramento che si farà sentire in modo marcato su gran parte del Paese. La forte perturbazione è destinata a muoversi rapidamente verso Est, coinvolgendo dapprima i versanti tirrenici e settentrionali per poi estendersi gradualmente, con il rischio di nubifragi intensi capaci di scaricare grandi quantità di pioggia in pochissimo tempo.

L’avviso ufficiale dell’Aeronautica Militare

Per informare la popolazione sulle criticità in arrivo, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un bollettino dettagliato. Di seguito riportiamo integralmente il testo dell’avviso, in cui vengono descritte le tempistiche e le aree maggiormente esposte al transito della perturbazione.

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 11/11/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: persistono fino alla serata di oggi, mercoledì 11 novembre 2026, precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, su Liguria di levante, Toscana settentrionale e settore appenninico occidentale dell’Emilia-Romagna. In considerazione del passaggio della tempesta denominata Charles, si prevedono precipitazioni persistenti e abbondanti, anche a carattere di temporale dalle prime ore e fino alla serata di domani giovedì 12 novembre 2026, sulla Liguria, sui settori Ovest dell’Emilia-Romagna e Centro-Nord della Toscana, in particolare con cumulati molto abbondanti su levante ligure e alta Toscana; dal pomeriggio di giovedì 12 novembre, e fino alla mattina di venerdì 13 novembre, sul Friuli-Venezia Giulia, in particolare con cumulati molto abbondanti sul settore Est della regione. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre, venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte e intense mareggiate lungo le coste esposte dal mattino di giovedì 12 novembre, e fino al mattino di venerdì 13 novembre, su Toscana e settore appenninico dell’Emilia-Romagna; dal mattino e fino alla sera di giovedì 12 novembre, sul settore Nord della Sicilia; dal pomeriggio di giovedì 12 novembre, e fino al mattino di venerdì 13 novembre, sulla Sardegna e sui settori appenninici di Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania; dalla serata di giovedì 12 novembre, e fino al mattino di venerdì 13 novembre, sui settori appenninici di Puglia, Basilicata e Calabria. Si prevede infine, dal pomeriggio di giovedì 12 novembre, e fino alle prime ore di venerdì 13 novembre, stato del mare fino a molto agitato sul canale di Sardegna“.

Precisazioni sugli impatti territoriali

È opportuno chiarire le competenze riguardanti la valutazione dei rischi sul suolo nazionale: le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: