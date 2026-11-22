Una perturbazione intensa continua a sferzare l’Italia, portando con sé piogge abbondanti, raffiche di vento di burrasca e un generale aumento del moto ondoso lungo le coste esposte, facendo scattare l’allerta meteo. La situazione meteorologica richiede particolare attenzione dalla giornata di oggi, domenica 22 novembre, fino alla serata di domani, lunedì 23 novembre 2026. Le regioni interessate spaziano dal Nord-Est fino all’estremo Sud e alle Isole Maggiori, con fenomeni che tenderanno a intensificarsi ed estendersi progressivamente nel corso delle prossime 24 ore, accompagnati da frequente attività elettrica e mareggiate significative.

Temporali al Nord-Est e venti forti sulle Alpi

Secondo l’avviso di previsione di fenomeni intensi emesso oggi alle ore 13 dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, persistono “fino alla serata di oggi, domenica 22 novembre 2026, precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, su Toscana, Emilia-Romagna e settori costieri di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“. Il bollettino segnala inoltre che proseguiranno “fino al tardo mattino di domani lunedì 23 novembre 2026, venti forti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte sui settori alpini e prealpini del Piemonte e sulla Valle d’Aosta“.

Burrasca e mareggiate dal Centro al Sud

L’ondata di maltempo coinvolge pesantemente anche il versante tirrenico, l’Appennino e le regioni meridionali. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare precisa infatti che continuano “fino alla serata di domani lunedì 23 novembre 2026, venti forti da Nord-Ovest, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dalla tarda serata di oggi, domenica 22 novembre 2026, anche a Campania, Basilicata e Calabria e successiva estensione, dal tardo mattino di domani lunedì 23 novembre 2026 anche alla Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte“.

A questo quadro si aggiunge un ulteriore peggioramento a partire dal pomeriggio odierno. Gli esperti dell’Aeronautica Militare indicano infatti che si prevedono “fino al tardo mattino di domani, lunedì 23 novembre 2026, vento forte dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte sui settori costieri di Toscana e Lazio, accompagnati da mareggiate lungo le coste, nonché sui settori appenninici di Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise“. Infine, il bollettino avverte che persisterà “fino alla serata di domani, lunedì 23 novembre 2026, stato del mare molto agitato su Mare di Sardegna, Mar Ligure occidentale e Tirreno centro-meridionale“.

L’allerta meteo ufficiale

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi diffuse dall’Aeronautica Militare si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche fisiche degli eventi meteo previsti. Tali dati sono privi di valutazioni connesse all’impatto sul territorio, per le quali si deve fare riferimento esclusivamente ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: