Una fase di maltempo interessa la penisola italiana, portando con sé una sferzata di venti tempestosi e condizioni marine proibitive lungo i litorali più esposti. L’ondata di correnti occidentali sta già interessando diverse aree del Paese e continuerà a far sentire i suoi effetti per tutta la giornata di oggi giovedì 19 novembre e domani venerdì 20 novembre 2026. Le raffiche più violente, classificate come burrasca o burrasca forte, richiederanno la massima prudenza sia negli spostamenti.

Le aree colpite nella giornata di oggi giovedì 19 novembre

Secondo quanto comunicato nel bollettino ufficiale diffuso oggi dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, la situazione risulta già delicata in diverse zone della penisola. Come si legge nella nota, “persistono venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte e intense mareggiate lungo le coste esposte fino alla sera di oggi, giovedì 19 novembre 2026, su Appennino romagnolo, Umbria e Lazio“. L’instabilità atmosferica proseguirà poi senza sosta anche nelle ore notturne per altre aree del Centro-Sud e delle Isole Maggiori. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare specifica infatti che tali condizioni avverse perdureranno “fino al termine della giornata di oggi, giovedì 19 novembre 2026, su Sardegna, Molise, Campania, Puglia e Basilicata tirrenica“, rendendo particolarmente esposti i tratti costieri affacciati sul Mar Tirreno e sul Mar di Sardegna.

Previsioni e criticità per venerdì 20 novembre

Il peggioramento non si esaurirà con la fine della giornata odierna, ma estenderà i suoi effetti anche alla giornata di domani, colpendo con particolare veemenza i settori montuosi e i litorali. L’avviso del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare evidenzia che i venti di burrasca persisteranno “fino alla sera di domani, venerdì 20 novembre 2026, sull’Abruzzo, con particolare riferimento al relativo settore appenninico, e sulla Calabria, con particolare riferimento al relativo settore tirrenico“.

La fase finale di questa intensa ventilazione interesserà invece le regioni dell’Italia centrale fino alla mezzanotte di domani. Nel bollettino viene infatti precisato che le raffiche proseguiranno “fino al termine della giornata di domani, venerdì 20 novembre 2026, sulla Toscana, con particolare riferimento al relativo settore costiero, e sulle Marche, con particolare riferimento al relativo settore appenninico“.

Mare fino a molto agitato e rischio mareggiate

Oltre al vento forte, un’altra insidia rilevante riguarda le condizioni del mare, che subirà un netto peggioramento soprattutto nei bacini settentrionali. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare avverte infatti che “persiste inoltre, fino alla sera di domani, venerdì 20 novembre 2026, stato del mare fino a molto agitato sul Mar Ligure, con mareggiate lungo le coste della Toscana settentrionale“. Si raccomanda pertanto di evitare la sosta in prossimità di moli, scogliere e lungomari esposti alle onde.

È doveroso precisare che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi appena riportate si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche fisiche degli eventi meteo previsti. Tali dati sono del tutto privi di valutazioni connesse al reale impatto sul territorio e ai possibili rischi idrogeologici o idraulici, per i quali è sempre necessario far riferimento ai bollettini ufficiali del Sistema di Allertamento Nazionale che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

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