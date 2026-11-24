Una nuova perturbazione è pronta a investire parte della penisola italiana nelle prossime ore, determinando un brusco peggioramento del quadro meteorologico. L’allerta meteo riguarda in particolare alle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2026. Per monitorare l’evoluzione della situazione, alle 13 di oggi, martedì 24 novembre, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un nuovo avviso per fenomeni intensi, segnalando l’arrivo di precipitazioni abbondanti a carattere temporalesco, accompagnate da intensa attività elettrica e raffiche di vento sostenute su 2 regioni italiane.

Le zone colpite dal maltempo e le tempistiche dell’avviso

Secondo quanto comunicato ufficialmente nel bollettino del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, i primi effetti dell’instabilità si manifesteranno già dalle prime ore di domani. Nel documento ufficiale si legge infatti che “si prevedono precipitazioni intense, anche a carattere di temporale: dal mattino di domani, mercoledì 25 novembre 2026, e fino a termine giornata, sul Lazio, specie settore costiero e meridionale della regione“. Con il passare delle ore, il fronte perturbato tenderà a scivolare ulteriormente verso Sud-Est, estendendo il proprio raggio d’azione anche al territorio campano. L’avviso dell’Aeronautica Militare precisa inoltre che i fenomeni sono attesi “dal pomeriggio di domani, mercoledì 25 novembre 2026, e fino alla mattinata di dopodomani giovedì 26 novembre 2026, sulla Campania“. L’ondata di maltempo non si limiterà alle sole piogge abbondanti, poiché gli esperti sottolineano nella nota ufficiale che “i temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“, elementi che renderanno il quadro atmosferico particolarmente movimentato fino alla prima parte di giovedì.

La distinzione tra previsione meteorologica e criticità sul territorio

In presenza di comunicazioni ufficiali relative al maltempo, è fondamentale distinguere l’analisi puramente atmosferica dalle valutazioni legate ai rischi idrogeologici o idraulici al suolo. Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi diffuse dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti, descrivendone tipologia, tempistiche e localizzazione geografica. Tali informazioni sono infatti prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio, per le quali si deve fare riferimento esclusivamente ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: