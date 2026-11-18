Una nuova e intensa ondata di maltempo si prepara a colpire gran parte della penisola italiana, portando con sé condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da venti di burrasca e violente mareggiate lungo i litorali più esposti. L’allarme arriva direttamente dal bollettino per la previsione di fenomeni intensi emesso alle ore 12:00 UTC di oggi mercoledì 18 novembre 2026 dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Secondo gli esperti, il peggioramento inizierà a manifestarsi entro le prossime ore, coinvolgendo progressivamente le regioni insulari, i settori tirrenici e gran parte della dorsale appenninica centro-meridionale. L’attenzione resta altissima soprattutto per l’intensità delle raffiche e per il moto ondoso in rapido aumento nei bacini occidentali, che richiederanno la massima prudenza negli spostamenti e nelle attività marittime per tutta la giornata di domani e fino a venerdì 20 novembre 2026.

Venti di burrasca da Sud-Ovest e mareggiate sulle coste

Il quadro meteorologico delineato per le prossime ore evidenzia un marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Nel testo ufficiale dell’avviso diramato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare si legge infatti che “si prevedono venti forti da Sud-Ovest, con raffiche di burrasca o burrasca forte e intense mareggiate lungo le coste esposte“. La tempistica del peggioramento seguirà una precisa direttrice da Nord-Ovest verso Sud-Est, colpendo diverse aree geografiche in 2 fasi distinte durante la giornata di domani. Come specificato nel bollettino dell’Aeronautica Militare, i fenomeni avranno luogo “dalle prime ore e fino al tardo pomeriggio di domani giovedì 19 novembre 2026 sulla Sardegna, sulla Toscana e sui settori appenninici dell’Emilia-Romagna“.

L’estensione del maltempo verso il Centro-Sud

Con il passare delle ore, la perturbazione sposterà il proprio baricentro verso le regioni centrali e meridionali, mantenendo inalterata la sua forza distruttiva sui rilievi e lungo le fasce costiere esposte ai venti occidentali. L’avviso dell’Aeronautica Militare precisa infatti che le raffiche di burrasca e le mareggiate si verificheranno “dal mattino e fino al termine della giornata di giovedì 19 novembre, sui settori appenninici di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata e dal pomeriggio anche sulla Calabria“. L’impatto delle correnti sud-occidentali determinerà quindi condizioni particolarmente critiche su tutti i valichi appenninici e sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove le mareggiate potrebbero creare disagi alle infrastrutture litoranee e ai collegamenti marittimi con le isole minori.

Mare molto agitato sul Mar Ligure fino a venerdì

Oltre alla forza del vento, un altro elemento di forte criticità riguarda le condizioni dei bacini settentrionali, che subiranno un brusco peggioramento destinato a protrarsi più a lungo rispetto alle raffiche di terraferma. Nel comunicato ufficiale del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare viene segnalato che “si prevede inoltre, dal mattino di giovedì 19 novembre, e fino al termine della giornata di venerdì 20 novembre, stato del mare fino a molto agitato sul Mar Ligure“.

Precisazioni sull’avviso meteorologico

È fondamentale ricordare che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi riportati nel bollettino si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche fisiche degli eventi meteo previsti. Tali dati sono infatti privi di valutazioni connesse all’impatto sul territorio e alle eventuali criticità idrogeologiche o idrauliche, per le quali si deve fare riferimento esclusivamente ai bollettini ufficiali relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

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