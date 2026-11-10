Allerta Meteo: domani forte maltempo in 3 regioni, l’avviso dell’Aeronautica Militare

L’autunno torna a mostrare il suo volto più turbolento sulla nostra penisola, portando con sé un’ondata di maltempo che si abbatterà su alcune specifiche aree del Paese. Le correnti instabili in avvicinamento daranno vita a condizioni atmosferiche fortemente perturbate, con il rischio concreto di forti rovesci e temporali di grande intensità che potrebbero causare disagi, facendo così scattare l’allerta meteo per la giornata di domani mercoledì 11 novembre 2026

Il bollettino ufficiale dell’Aeronautica Militare

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato il seguente avviso, che riportiamo integralmente: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 10/11/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: si prevedono, dalle prime ore di domani, mercoledì 11 novembre 2026 e fino al termine della giornata, precipitazioni intense, anche a carattere di temporale, su Liguria di Levante, Toscana settentrionale e settore appenninico occidentale dell’Emilia-Romagna“.

La precisazione su impatto territoriale e l’allerta meteo

A conclusione dell’avviso meteorologico, va fornita un’importante chiave di lettura per interpretare correttamente la comunicazione istituzionale. Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: