Una nuova e intensa ondata di maltempo si abbatte sull’Italia, portando con sé piogge torrenziali, forti raffiche di vento e un elevato rischio idrogeologico che ha già costretto numerose amministrazioni locali a correre ai ripari. Per la giornata di domani, giovedì 26 novembre, le scuole chiuse per allerta meteo saranno una realtà in moltissimi comuni della Penisola. La Protezione Civile ha infatti diramato un’ufficiale allerta meteo arancione in Campania, ma il quadro meteorologico risulta estremamente critico anche nel Lazio, con particolare riferimento al basso Lazio. Proprio per questa ragione, l’attenzione di milioni di famiglie è rivolta a due tra le più grandi metropoli del Paese: sia Roma che Napoli sono attualmente a serio rischio di sospensione delle attività didattiche, mentre i rispettivi centri operativi monitorano costantemente l’evoluzione delle perturbazioni.

Elenco completo dei comuni con scuole chiuse giovedì 26 novembre

In questo articolo pubblichiamo l’elenco completo dei comuni che hanno già firmato o annunciato le ordinanze di chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per la giornata di domani. La situazione è in rapidissima evoluzione e decine di amministrazioni si stanno riunendo proprio in queste ore per valutare il da farsi. Per restare sempre informati in tempo reale e visualizzare tutte le nuove ordinanze in arrivo, invitiamo i lettori a premere il tasto F5 sulla tastiera o ad aggiornare continuamente questa pagina: garantiremo aggiornamenti costanti per tutto il pomeriggio e l’intera serata di oggi.

Al momento, le prime amministrazioni ad aver già disposto ufficialmente lo stop alle lezioni per giovedì 26 novembre sono:

Castellammare di Stabia (Napoli)

(Napoli) Pozzuoli (Napoli)

(Napoli) Torre del Greco (Napoli)

(Napoli) Casamicciola Terme (Napoli)

(Napoli) Procida (Napoli)

(Napoli) Serrara Fontana (Napoli)

(Napoli) Salerno

Sapri (Salerno)

(Salerno) Angri (Salerno)

(Salerno) Vibonati (Salerno)

(Salerno) Casaletto Spartano (Salerno)

(Salerno) Dugenta (Benevento)

(Benevento) Piedimonte Matese (Caserta)

In molte di queste località, come a Pozzuoli, i sindaci hanno disposto in via precauzionale anche la chiusura di parchi pubblici, cimiteri e aree esposte al rischio di allagamenti o mareggiate. La lista è destinata ad allungarsi sensibilmente nelle prossime ore, non appena i vertici comunali di Napoli, Roma e delle rispettive province scioglieranno le riserve sulla base degli ultimi bollettini meteo.

Come funziona il sistema di allerta meteo e chi decide la chiusura delle scuole

Quando il maltempo minaccia il territorio, è fondamentale comprendere come opera il sistema di allerta meteo in Italia e perché la decisione finale non spetti direttamente alla Protezione Civile. Il Dipartimento nazionale e i Centri Funzionali regionali hanno il compito di valutare i fenomeni previsti e di emettere bollettini contraddistinti da quattro codici colore di criticità crescente: verde per assenza di fenomeni significativi, giallo per criticità ordinaria, arancione per criticità moderata e rosso per criticità elevata. L’allerta arancione, come quella in vigore per domani, segnala la possibilità di fenomeni diffusi e intensi come frane, allagamenti, esondazioni e caduta massi, capaci di mettere in pericolo l’incolumità pubblica.

Tuttavia, l’emissione di un bollettino arancione o rosso non comporta mai la chiusura automatica degli istituti scolastici. L’unica autorità competente a firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole è il sindaco, in qualità di massima autorità locale di Protezione Civile. Ogni primo cittadino valuta il livello di allerta in relazione alle specifiche vulnerabilità del proprio territorio, come la tenuta della rete fognaria, la presenza di corsi d’acqua a rischio esondazione, le condizioni della viabilità e la sicurezza degli edifici scolastici. Ecco perché, anche all’interno della stessa provincia e sotto il medesimo avviso di allerta meteo, un comune può scegliere di chiudere le aule mentre quello confinante decide di mantenere le lezioni regolari. Continuate a ricaricare la pagina premendo F5 per scoprire in diretta tutte le decisioni ufficiali dei sindaci.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: