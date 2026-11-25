L’inverno ha deciso di bussare alle porte dell’Italia con una violenza inaudita e con un anticipo che ha pochissimi eguali nella climatologia recente. Quella che si sta configurando sulle mappe meteorologiche in queste ore non è una semplice perturbazione autunnale, ma una vera e propria bomba di neve pronta a scatenarsi tra la serata di oggi, mercoledì 25 novembre, e soprattutto la giornata di domani, giovedì 26 novembre. L’allerta meteo è già in corso su tutto il Nord-Est dell’Italia, dove la combinazione tra aria fredda proveniente dall’Europa centrale nei bassi strati e un imponente flusso caldo-umido meridionale sta per innescare precipitazioni di intensità eccezionale. Mentre il maltempo continuerà a colpire gran parte della Penisola da Nord a Sud, l’epicentro di questo evento storico sarà concentrato tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con importanti sconfinamenti nevosi pronti a imbiancare anche i settori alpini e prealpini della Lombardia.

La situazione attuale: piogge torrenziali e freddo invernale su tutto il Nord Italia

Già nel corso della giornata odierna, mercoledì 25 novembre, le regioni settentrionali sono sferzate da un peggioramento deciso, con piogge battenti che stanno cadendo senza sosta dalle prime ore del mattino. Nonostante un lieve e fisiologico aumento termico indotto dall’attivazione dei venti di scirocco provenienti dal Mar Adriatico, il clima resta pienamente invernale su tutta la Pianura Padana e soprattutto nelle vallate alpine, dove resiste un tenace cuscinetto di aria fredda. I dati rilevati in tempo reale dalle stazioni meteorologiche confermano uno scenario termico già pronto per la grande nevicata: in queste ore piove a dirotto con +9°C a Venezia, mentre si registrano +8°C a Udine e valori analoghi di +8°C anche a Verona, Vicenza e Padova.

Spostandosi verso le zone pedemontane e i fondovalle alpini, la colonnina di mercurio crolla ulteriormente, segnalando l’imminente trasformazione della pioggia in neve fitta. Sta infatti piovendo con appena +5°C a Belluno e a Rovereto, mentre la temperatura scende a +4°C a Bolzano, +3°C a Trento e a Merano. Ancora più rigida la situazione nell’alta Valle Isarco, dove a Bressanone si registra addirittura +1°C sotto precipitazioni già miste a fiocchi bagnati. Questo quadro meteorologico rappresenta soltanto il preludio di ciò che accadrà dalla tarda serata odierna, quando l’ingresso del nucleo più attivo della perturbazione trasformerà il maltempo in un evento di portata storica.

La dinamica scientifica: perché si forma questa eccezionale bomba di neve

Per comprendere la portata straordinaria di questa nevicata storica, è necessario analizzare i complessi meccanismi fisici e sinottici in atto nell’atmosfera. Una profonda saccatura di origine artico-marittima sta affondando nel cuore del Mediterraneo occidentale, scavando un vortice di bassa pressione molto profondo che nelle prossime ore traslerà verso l’Alto Adriatico. Questo posizionamento del minimo barico è la configurazione perfetta per innescare un potentissimo richiamo di scirocco umido e carico di vapore acqueo direttamente dal mare verso l’arco alpino orientale, con raffiche che lungo le coste venete e friulane raggiungeranno facilmente i 70km/h o 80km/h.

Quando queste masse d’aria estremamente umide impattano contro la barriera naturale delle Prealpi Venete, delle Dolomiti e delle Alpi Carniche e Giulie, entra in gioco l’effetto stau, ovvero il sollevamento orografico forzato. L’aria è costretta a salire rapidamente lungo i pendii montuosi, raffreddandosi per espansione adiabatica e condensando enormi quantità di umidità in nubi spesse e compatte. Il risultato è un autentico diluvio in pianura e una nevicata torrenziale in quota. Ma c’è un secondo fenomeno fisico fondamentale che renderà l’evento ancor più spettacolare: l’omotermia indotta dal raffreddamento da precipitazione. L’intensità eccezionale dei rovesci, con picchi superiori a 20mm o 30mm all’ora, sottrae calore latente alla colonna d’aria attraverso la fusione dei fiocchi di neve in caduta, trascinando verso il basso lo zero termico di diverse centinaia di metri e facendo crollare la quota neve fin sui fondovalle alpini, nonostante lo scirocco in quota.

Previsioni per giovedì 26 novembre: piogge alluvionali in pianura e neve fino ai fondovalle

La fase più critica e spettacolare del peggioramento si concentrerà nella notte tra oggi e domani e per tutta la mattinata di giovedì 26 novembre. Sul Veneto si abbatteranno piogge torrenziali che colpiranno l’intera regione, dalla laguna di Venezia fino alle pendici delle Dolomiti, con accumuli pluviometrici che in poche ore potranno superare i 100mm o 120mm tra il trevigiano, il vicentino e il bellunese. Su tutta l’area pedemontana veneta e friulana, tra Bassano del Grappa, Vittorio Veneto, Conegliano, Pordenone e Cividale del Friuli, la pioggia cadrà battente con temperature intorno a +5°C o +6°C, mentre la quota neve si attesterà generalmente intorno ai 600–700 metri di altitudine, ma con locali sconfinamenti più in basso durante i rovesci più violenti.

Sui settori alpini e prealpini di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, invece, la neve cadrà fittissima a partire dai fondovalle. Gli accumuli previsti sono letteralmente impressionanti per il mese di novembre: già in collina, a partire dagli 800–900 metri di quota, cadrà oltre mezzo metro di neve fresca, mentre in montagna, al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, gli accumuli supereranno agevolmente oltre un metro di neve, con punte fino a 130–150 centimetri sulle cime più esposte ai flussi meridionali. Un manto nevoso compatto, pesante e ricchissimo d’acqua che trasformerà il paesaggio in un autentico scenario artico nel giro di appena ventiquattro ore.

Dettaglio località per località: ecco dove colpirà la nevicata storica in Italia

Analizzando la situazione nel dettaglio geografico, il Trentino-Alto Adige sarà uno dei territori più coinvolti. La neve imbiancherà abbondantemente i fondovalle con temperature prossime a 0°C o -1°C a Bressanone, Vipiteno, Brunico e San Candido, mentre anche Bolzano, Merano e Trento vedranno fiocchi bagnati o neve mista a pioggia nelle fasi più intense della mattinata di giovedì, con accumuli più consistenti già sulle prime colline circostanti. In Val di Fassa, Val Gardena, Val Badia, Val di Fiemme e a Madonna di Campiglio, così come a San Martino di Castrozza, Moena, Canazei e Ortisei, la nevicata assumerà connotati storici, superando mezzo metro di accumulo fresco.

In Veneto, la provincia di Belluno vivrà ore di autentica emergenza neve: Cortina d’Ampezzo, Auronzo di Cadore, Arabba, Alleghe, Falcade e Santo Stefano di Cadore saranno letteralmente sommerse da una coltre bianca che supererà i 50cm, mentre la stessa città di Belluno e Feltre vedranno la pioggia trasformarsi in neve pesante con temperature vicine a +1°C. Neve abbondantissima anche sull’Altopiano di Asiago, sul Monte Grappa e sui Monti Lessini, con accumuli superiori ai 50-60 centimetri già intorno agli 800–900 metri. In Friuli-Venezia Giulia, l’apporto umido dell’Adriatico scaricherà quantitativi eccezionali sulla Carnia e sul Tarvisiano: Tarvisio, Sappada, Forni di Sopra, Sella Nevea, Piancavallo e Ravascletto registreranno accumuli superiori al metro, mentre in pianura tra Udine, Gorizia e Trieste cadranno fino a 90mm di pioggia accompagnati da venti tesi.

Anche la Lombardia non resterà a guardare. Sebbene il nucleo più violento sia destinato al Nord-Est, la perturbazione porterà nevicate abbondanti su tutta la Valtellina, la Valcamonica e le Orobie, coinvolgendo località come Livigno, Bormio, Madesimo, Aprica, Ponte di Legno e Foppolo, con accumuli compresi tra i 40 e i 70 centimetri oltre i 1.000 metri e fiocchi fino a 600–700 metri tra Sondrio, le valli bergamasche e il bresciano. Nel resto d’Italia, il maltempo continuerà a imperversare con forti temporali sulle regioni tirreniche, piogge diffuse su Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania, e vento forte su tutti i bacini.

Apertura della stagione sciistica sulle Dolomiti: un regalo eccezionale per il weekend

Questa straordinaria bomba di neve arriva con un tempismo semplicemente perfetto per l’industria turistica invernale. Proprio per questo fine settimana, sabato 28 e domenica 29 novembre, è infatti fissata l’apertura ufficiale della stagione sciistica 2026-2027 su gran parte del comprensorio Dolomiti Superski. I sette comprensori apripista, tra cui Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme e Obereggen, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, Civetta e Alpe Lusia-San Pellegrino, si ritroveranno improvvisamente sommersi da oltre un metro di neve naturale.

Se da un lato l’entusiasmo degli appassionati di sci e degli operatori turistici è alle stelle per un avvio di stagione così spettacolare e coreografico, dall’altro i gestori degli impianti e i battipista dovranno compiere un vero e proprio tour de force tra giovedì pomeriggio e venerdì. Mettere in sicurezza i pendii, bonificare eventuali distacchi valanghivi in alta quota e compattare una massa nevosa così imponente richiederà un lavoro incessante, ma garantirà condizioni di innevamento perfette già dal primo weekend di apertura.

La tempesta si sposta a est: neve straordinaria in pianura su Austria e Slovenia

Nel corso della giornata di domani, giovedì 26 novembre, il vortice depressionario muoverà il proprio baricentro verso i Balcani settentrionali, richiamando aria ancora più gelida dai quadranti orientali e trasformando le precipitazioni in una nevicata straordinaria in pianura su tutto il territorio nazionale di Austria e Slovenia. In queste due nazioni, dove il cuscinetto freddo nei bassi strati è già più profondo e meno mitigato dal mare, le temperature crolleranno rapidamente tra 0°C e -3°C anche nelle principali città di fondovalle e di pianura.

In Austria, la neve cadrà fitta e copiosa non solo nelle celebri località alpine del Tirolo e della Carinzia come Innsbruck, Kitzbühel, Sölden e Villach, ma imbiancherà con accumuli eccezionali anche Klagenfurt, Graz, Salisburgo, Linz e la capitale Vienna, dove sono attesi tra i 10 e i 20 centimetri di neve fresca in città e oltre un metro sui rilievi della Stiria e delle Alpi Orientali. Scenario del tutto simile in Slovenia, che sarà letteralmente paralizzata da una nevicata storica da nord a sud: la capitale Lubiana vedrà accumuli compresi tra i 2 e i 4 centimetri, con disagi pesantissimi anche a Maribor, Kranj, Celje, Novo Mesto e nella zona di Kranjska Gora e Postumia, dove le raffiche di vento fino a 75km/h provocheranno vere e proprie bufere di neve e accumuli eolici.

I precedenti storici: quando novembre portò nevicate memorabili al Nord-Est

Per trovare episodi paragonabili per intensità, precocità e quantitativi di neve caduta nel mese di novembre sul Nord-Est dell’Italia, bisogna sfogliare le pagine più celebri degli archivi climatologici degli ultimi cinquant’anni. Uno dei precedenti più eclatanti resta il novembre 1973, quando un’irruzione artica eccezionale portò il grande gelo e nevicate abbondantissime non solo sulle Alpi e in Val Padana, ma fin sul Centro-Sud. Indimenticabile anche il novembre 1977, caratterizzato da nevicate precocissime e paralizzanti tra l’Emilia-Romagna e il Veneto, seguito dal clamoroso episodio del 3-4 novembre 1980, una delle nevicate più precoci della storia recente sul Settentrione.

Più recentemente, gli archivi ricordano l’ondata di gelo siberiano del novembre 1988, quando Udine toccò punte vicine a -10°C, e le intense nevicate a bassa quota del novembre 1998 e del novembre 2005, che imbiancarono diffusamente la Pianura Padana e le valli alpine. Sulle Dolomiti e sulle Alpi orientali restano infine scolpiti nella memoria gli straordinari accumuli di fine novembre 2010 e del novembre 2019, quando una sequenza ravvicinata di perturbazioni atlantiche scaricò metri di neve oltre i 1.200 metri, causando però anche gravi disagi alla rete elettrica. L’evento di domani, giovedì 26 novembre, si inserisce a pieno titolo in questa ristretta cerchia di grandi eventi meteorologici, distinguendosi per la rapidità con cui cadrà oltre un metro di neve in meno di ventiquattro ore.

Allerta della Protezione Civile: rischi di blackout elettrici e caos sulla viabilità

A fronte di uno scenario meteorologico così estremo, la Protezione Civile regionale di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ha già attivato lo stato di mobilitazione, predisponendo sale operative h24, mezzi spazzaneve e squadre di pronto intervento. Il pericolo principale legato a questa bomba di neve è rappresentato dalla natura stessa della precipitazione: trattandosi di neve molto umida e pesante, caduta con temperature vicine allo zero, il suo peso specifico sarà elevatissimo. Questo fenomeno, noto come manicotto di ghiaccio e neve, rischia di appesantire enormemente i rami degli alberi, molti dei quali conservano ancora parte del fogliame autunnale, provocando schianti diffusi sulle strade e sulle linee aeree.

Proprio la caduta di piante e il sovraccarico sui cavi ad alta e media tensione rendono concreto il rischio di blackout elettrici diffusi nelle valli dolomitiche, nel bellunese, in Carnia e nelle zone collinari tra gli 800 e i 1.200 metri. I gestori della rete elettrica hanno già preallertato gruppi elettrogeni mobili per intervenire tempestivamente nei comuni più isolati. Massima criticità anche sul fronte della viabilità: le autorità raccomandano di evitare spostamenti non strettamente necessari tra stasera e domani mattina. Sotto stretta osservazione la Autostrada A22 del Brennero, la A27 Venezia-Belluno e la A23 Alpe-Adria verso il confine austriaco di Tarvisio, dove potrebbero scattare blocchi temporanei per i mezzi pesanti. Tutti i principali passi dolomitici, dal Passo Gardena al Passo Pordoi, dal Falzarego al Giau fino al Passo Rolle, saranno verosimilmente chiusi al traffico per l’impossibilità di mantenere pulita la carreggiata sotto una nevicata così intensa e per l’elevato pericolo di valanghe. L’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo sarà rigorosamente controllato dalle forze dell’ordine per scongiurare blocchi stradali che paralizzerebbero i mezzi di soccorso in una giornata destinata a entrare nella storia della meteorologia italiana.

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