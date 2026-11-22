Una rapida circolazione ciclonica in sviluppo sul Mar Ligure sta determinando un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche sulla penisola, portando una fase di maltempo severo su diverse regioni italiane. Secondo l’analisi probabilistica sperimentale emessa nella giornata di ieri e valida per oggi dal gruppo di lavoro PRETEMP (che si occupa di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi intensi in Italia, pur non emettendo allerte ufficiali), la configurazione barica attuale favorisce l’innesco di temporali frontali a partire dalla Liguria di Levante. Questi sistemi convettivi tenderanno ad a estendersi rapidamente verso i settori appenninici centro-settentrionali per raggiungere, nelle ore successive, anche la Romagna e le Marche. L’ingresso di aria fredda di origine polare marittima dall’Atlantico attraverso il Golfo del Leone da Nord-Ovest sta infatti alimentando una ciclogenesi orografica al largo della Liguria, preparando il terreno per fenomeni meteo particolarmente intensi nel corso della giornata odierna.

Livello di pericolosità 1 per raffiche di vento a 100 km/h e grandinate

Gli esperti hanno individuato aree specifiche dove l’energia in gioco e le condizioni cinematiche dell’atmosfera potranno generare eventi meteorologici di forte impatto. Come si legge nel bollettino probabilistico del gruppo PRETEMP, “è stato posto un livello di pericolosità 1 per forti raffiche di vento di natura temporalesca (downburst), localmente fino a 90-100 km/h e grandinate con chicchi fino a 2-3 cm di diametro in presenza di un temporale a supercella, specie sui settori interni della Toscana e il comparto Umbro–Marchigiano“. La struttura dei fenomeni risulterà particolarmente organizzata a causa di un marcato windshear in velocità, con valori superiori ai 30 metri al secondo, associato a un’elevata elicità nei primi 3 km dell’atmosfera. I sistemi temporaleschi si muoveranno principalmente sotto forma di linee multicellulari attive, ma l’ingresso di aria più fredda in quota a ridosso dell’Appennino settentrionale e centrale renderà concreto lo sviluppo di locali supercelle capaci di scaricare grandine di medie dimensioni e rovesci di graupel.

Rischio tornado e trombe marine tra Toscana e Lazio

L’attenzione rimane alta anche lungo il versante tirrenico, dove il contrasto tra le masse d’aria e i venti di Libeccio in rinforzo potrebbe favorire la genesi di fenomeni vorticosi. Nel documento di PRETEMP viene infatti precisato che “un livello 0 è stato esteso ai settori costieri e pianeggianti della Toscana e del Lazio nord-occidentale, dove non si esclude la formazione di tornado e/o trombe marine (o deboli vortici landspout)“. Questa eventualità, seppur più marginale rispetto alle forti raffiche lineari dell’entroterra, diventerà concreta qualora i primi nuclei temporaleschi in formazione sul Mar Tirreno dovessero riuscire a spingersi verso la terraferma, interessando in particolare le aree pianeggianti del Grossetano, parte della Maremma e le coste settentrionali laziali. Tra la mattinata e il pomeriggio i moti convettivi colpiranno anche l’Appennino Tosco-Emiliano e le zone interne tra Lazio e Abruzzo, mentre dal tardo pomeriggio il minimo depressionario si sposterà verso Est-Nord-Est approfondendosi fino a 996 hPa sul medio-alto Adriatico, richiamando forti venti di Scirocco al largo delle coste romagnole e marchigiane.

Piogge diffuse e graupel sull’alto Adriatico

Mentre il Centro Italia farà i conti con l’instabilità convettiva più accesa, le regioni settentrionali affacciate sull’Adriatico vivranno una fase meteorologica governata da dinamiche differenti ma comunque rilevanti. Stando a quanto riportato da PRETEMP, “sull’alto Adriatico prevarranno invece le piogge, con occasionali rovesci di grandine piccola o al più graupel“. Questo settore si troverà infatti sotto l’influenza della parte occlusa del vortice ciclonico, una condizione che favorirà precipitazioni prevalentemente stratiformi e continue, intervallate solo localmente da episodi convettivi più vivaci. Nonostante la minore probabilità di temporali violenti rispetto al comparto appenninico, non si escludono brevi rovesci grandinigeni o di neve tonda (graupel) in grado di creare temporanei accumuli al suolo, soprattutto in corrispondenza delle fasce pedemontane e collinari, prima che il sistema depressionario esaurisca gradualmente la sua spinta verso Est.

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