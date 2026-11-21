Le ultime ore hanno catapultato le isole britanniche nel cuore del crudo inverno, regalando scenari meteorologici che hanno fatto scattare i massimi livelli di attenzione da parte delle autorità. Proprio questa mattina, il Met Office britannico, l’ente ufficiale per le rilevazioni e le allerte meteorologiche del Regno Unito, ha dovuto diramare bollettini di urgenza per una severa ondata di gelo che ha letteralmente congelato l’intero Paese durante la notte. L’aspetto che ha maggiormente catturato l’attenzione degli esperti e del grande pubblico è stata la rappresentazione grafica di questa anomalia termica: i centri di calcolo hanno restituito mappe termiche che si sono tinte interamente di un inquietante grigio ghiaccio, il colore utilizzato in meteorologia per indicare valori termici pesantemente al di sotto dello zero e potenzialmente fatali per l’agricoltura e la tenuta delle infrastrutture.

Questa lingua di aria gelida ha avvolto le campagne, le città e le coste, trasformando l’umidità residua in pericolose lastre di ghiaccio vivo che hanno reso le strade impraticabili e costretto i cittadini a un vero e proprio risveglio glaciale. La portata di questo evento conferma quanto le dinamiche atmosferiche attuali siano inclini a sbalzi repentini e feroci, capaci di azzerare la colonnina di mercurio nel giro di una sola nottata stellata e priva di vento.

Il picco siderale in Scozia e il risveglio glaciale di un’intera nazione

Analizzando i dati ufficiali rilasciati dalle stazioni di rilevamento sparse per il Paese, l’epicentro di questa spettacolare caduta delle temperature è stato individuato nelle suggestive ma aspre terre scozzesi. La stazione meteorologica di Tulloch Bridge, un piccolo insediamento situato nelle Highlands, ha registrato un crollo vertiginoso, fermando il termometro a un impressionante -10,6°C. Questo valore rappresenta un record stagionale assoluto per il mese di novembre, segnando una delle nottate più gelide degli ultimi decenni in questa fase pre-invernale. Ma il freddo non è rimasto confinato tra le montagne della Scozia: il travaso dell’aria fredda nei bassi strati atmosferici ha interessato capillarmente anche l’Inghilterra, il Galles e l’Irlanda del Nord. Le grandi metropoli, da Edimburgo fino alle periferie di Londra, hanno dovuto fare i conti con gelate diffuse che hanno cristallizzato i parabrezza delle auto, congelato le tubature superficiali e coperto i parchi di una spessa e croccante coltre di brina bianca. Le temperature in picchiata hanno imposto un drastico aumento dei consumi per il riscaldamento, mettendo sotto pressione la rete energetica nazionale e ricordando ai cittadini britannici la spietata crudeltà del vero freddo artico quando riesce a scendere indisturbato dalle latitudini polari fino al cuore dell’Europa nord-occidentale.

Una parentesi invernale estrema ma destinata a durare pochissimo

Nonostante l’intensità di questo fenomeno termico abbia destato grandissima meraviglia e preoccupazione, i meteorologi invitano a non farsi trarre in inganno dalle apparenze. L’attuale configurazione dei venti ad alta quota dimostra infatti che l’anticiclone di blocco, necessario per mantenere in vita queste dinamiche gelide per lunghi periodi, non è sufficientemente robusto. Di conseguenza, il Met Office avverte a chiare lettere che questa spettacolare irruzione artica avrà una vita estremamente breve, esaurendosi con la stessa rapidità con cui si è formata. Il freddo pellicolare che attualmente giace al suolo, per quanto intenso, è privo di un vero e proprio “motore” di alimentazione continua dai quadranti nord-orientali. La gigantesca macchina atmosferica si sta già rimettendo in moto sopra l’Oceano Atlantico, dove profondissime depressioni extratropicali si stanno organizzando per sferrare il loro attacco contro il freddo depositato sul suolo britannico. Le previsioni meteo per il Regno Unito per le prossime ore descrivono quindi un radicale ribaltamento di fronte, passando dal silenzio cristallino e glaciale di queste ore al fragore di una tempesta oceanica in piena regola, confermando la natura capricciosa e bipolare del clima insulare.

Il violento ribaltone atlantico: piogge torrenziali e venti tempestosi

Il drastico cambiamento di scenario prenderà il via già a partire dalla giornata di domenica 22 novembre, quando le umide e impetuose correnti atlantiche torneranno a spazzare le isole britanniche soffiando dai quadranti occidentali e sud-occidentali. L’aria calda e satura di vapore acqueo prenderà a schiaffi il cuscino freddo preesistente, innescando una fenomenologia meteorologica estremamente severa. Si attende l’arrivo di sistemi frontali compatti e minacciosi che scaricheranno piogge intense e continue, in grado di accumulare decine di millimetri di precipitazione in pochissime ore. Ma non sarà solo la pioggia a creare forti disagi: l’ingresso dell’aria atlantica sarà pilotato da un impressionante gradiente barico, ovvero una grossa differenza di pressione atmosferica in spazi ristretti, che scatenerà fortissimi venti di burrasca. Le raffiche potranno superare agevolmente i cento chilometri orari lungo le coste dell’Irlanda del Nord, del Galles e della Cornovaglia, generando mareggiate distruttive e sradicando alberi già indeboliti dai precedenti mesi autunnali. L’ombrello protettivo del gelo verrà così squarciato e spazzato via dall’energia cinetica dell’Oceano, riconsegnando il Regno Unito al suo più classico, grigio e umido destino meteorologico.

I pericoli del rapido disgelo e le allerte per il maltempo estremo

L’aspetto che preoccupa maggiormente la Protezione Civile britannica e i gestori delle infrastrutture pubbliche non è tanto il vento o la pioggia in sé, quanto la combinazione letale tra i due eventi atmosferici contrapposti. Il passaggio da un picco siderale di quasi undici gradi sotto zero a temperature che balzeranno rapidamente verso i dieci o dodici gradi positivi innescherà un rapido disgelo, in particolar modo nel sud e nell’ovest del Paese. Lo scioglimento repentino del ghiaccio accumulatosi sui suoli duri e impermeabilizzati dal gelo notturno, unito all’arrivo istantaneo di precipitazioni monsoniche, farà schizzare alle stelle il rischio idrogeologico. I terreni ghiacciati non avranno infatti la capacità di assorbire l’acqua piovana, che correrà in superficie ingrossando torrenti, ruscelli e la rete fognaria urbana in tempi record. Le autorità stradali stanno lanciando appelli accorati a prestare la massima attenzione al pericolo di aquaplaning e agli allagamenti improvvisi dei sottopassi. Questa transizione brutale, passando dal ghiaccio vivo all’acqua scrosciante, stresserà enormemente il manto stradale e le fondamenta degli edifici, dimostrando come gli estremi del maltempo estremo richiedano un livello di preparazione e una prontezza di riflessi sempre maggiore da parte dell’intera società europea.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: