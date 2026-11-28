Il mega-ciclone sullo Jonio annunciato nelle ore centrali di questa giornata di sabato 28 novembre 2026 è ormai pienamente attivo e sta scaricando le prime, intense precipitazioni sulla penisola balcanica. Quello che stamattina era ancora una previsione dettagliata basata sui modelli e sugli avvisi dei servizi meteorologici nazionali è diventato in queste ore un evento in corso d’opera, con nevicate che hanno già iniziato a imbiancare diverse capitali e zone montuose. A Sarajevo la temperatura è ferma a 0°C con neve in atto e intensità in crescita, a Sofia si registrano 0°C e precipitazioni nevose sostenute accompagnate da vento, a Pristina si è a 0°C con fiocchi abbondanti, mentre a Bucarest il termometro segna -1°C con fiocchi sparsi e raffiche che superano i 50km/h. A Belgrado e Skopje, invece, prevalgono ancora pioggia e pioviggine con valori intorno a +4°C, ma il passaggio a neve è imminente nelle zone più alte e periferiche. È solo l’inizio di una fase di maltempo estremo che si intensificherà ulteriormente nella notte e nella giornata di domenica 29 novembre, quando il vortice depressionario alimentato da aria gelida artico-continentale raggiungerà la massima profondità tra Mar Jonio e Mar Egeo.

La dinamica sinottica del ciclone e l’evoluzione in tempo reale

La configurazione barica descritta nell’analisi precedente si è pienamente concretizzata. L’anticiclone di blocco disteso verso la Scandinavia continua a incanalare una massa d’aria gelida di origine artico-continentale verso sud-est, costringendola a tuffarsi nel bacino del Mediterraneo orientale. Il vortice depressionario si è approfondito nelle ultime ore a sud dell’Italia e sta ora richiamando umidità dalle acque ancora relativamente miti del Mar Jonio e del Mar Egeo, generando lo scontro termico ideale per precipitazioni abbondanti. Sulla penisola balcanica questo si traduce in un rapido abbassamento della quota neve fino a quote molto basse, localmente fin sulle pianure. I servizi meteorologici nazionali, dal RHMZ serbo al NIMH bulgaro, dall’ANM rumeno all’EMY greco, hanno confermato e in alcuni casi innalzato gli avvisi, con codici rosso e arancione attivi su vaste porzioni di Bulgaria, Serbia e Romania. Le precipitazioni equivalenti previste per l’evento intero restano nell’ordine di 30mm–60mm, ma in molte zone montuose e collinari si stanno già trasformando in neve compatta. Il bordo occidentale del ciclone continua a influenzare anche il Sud Italia con venti di grecale e tramontana, ma il fulcro dell’evento si è spostato decisamente a est.

Serbia sotto la prima neve della stagione: Belgrado in bilico e montagne già imbiancate

In Serbia le nevicate sono iniziate già nelle ore notturne e mattutine nelle zone occidentali e sud-occidentali, con accumuli che sulle montagne di Zlatibor, Tara e Golija hanno già superato i 10cm e in alcune località si avvicinano ai 15cm. A Belgrado la situazione è ancora mista: nel centro e nelle zone basse prevale pioggia o sleet con temperature di +4°C, ma nelle zone collinari e periferiche come Sremčica, Avala, Čukarica e Košutnjak i fiocchi si stanno depositando e hanno già imbiancato strade e parchi. Il RHMZ ha confermato che nella notte e nella giornata di domenica la pioggia passerà a neve su gran parte del territorio a sud di Sava e Danubio, con formazione di copertura nevosa di 5cm–20cm nelle aree di pianura e collinari e oltre 30cm sulle montagne. Venti moderati da nord-ovest e nord-est, con raffiche localmente fino a 40km/h–50km/h sulle creste, stanno creando i primi problemi di visibilità e di aderenza. Le autorità hanno già ridotto i limiti di velocità sulla tangenziale di Belgrado e introdotto restrizioni per i mezzi pesanti in diverse province. Le immagini arrivate dalle località montane mostrano spazzaneve in azione e strade già coperte, mentre le città di Valjevo, Kragujevac e Užice hanno visto le prime imbiancate significative della stagione.

Bosnia-Erzegovina e Sarajevo: la capitale imbiancata con temperature a 0°C

A Sarajevo la temperatura è ferma a 0°C e la neve sta cadendo con intensità moderata, formando i primi centimetri di copertura soprattutto nelle zone più alte della città e sui colli circostanti. È il primo innevamento significativo di questa stagione dopo un novembre anomalo per le temperature sopra la media. In Bosnia-Erzegovina le precipitazioni sono diffuse, con neve che prevale sopra i 500–600 metri e mix di pioggia e neve alle quote più basse. I servizi di manutenzione stradale sono già mobilitati e segnalano condizioni difficili sulle strade di montagna, con rischio di isolamento per alcuni centri. Le previsioni indicano che nella notte gli accumuli a Sarajevo e nelle città dell’interno potranno raggiungere i 15cm–30cm, con punte superiori ai 40cm sulle Alpi Dinariche e sui monti intorno a Jahorina e Bjelašnica. Il vento, pur non estremo, sta contribuendo a creare accumuli irregolari e a ridurre la visibilità sotto i 2-3 chilometri in diverse località.

Bulgaria in allerta rossa: Sofia a 0°C sotto la neve intensa

La Bulgaria è al momento uno degli epicentri più preoccupanti. Il NIMH ha mantenuto il codice rosso su sette regioni, inclusa l’area di Sofia, per precipitazioni abbondanti che si stanno rapidamente trasformando in neve, accompagnate da venti fino a 70km/h. A Sofia la temperatura è a 0°C con neve in corso e intensità elevata, mentre la visibilità è già scesa sotto i 2 chilometri. Le previsioni di accumuli di 25cm–40cm entro domenica pomeriggio restano pienamente valide, con possibili punte superiori nelle zone collinari a sud della capitale e sui versanti dei monti Vitosha, Rila e Rodopi. Città come Pernik, Blagoevgrad e Smolyan rischiano accumuli di 35cm–55cm, con grave rischio di blackout e isolamento. Il vento da nord-est sta già creando i primi cumuli di neve e riducendo ulteriormente la visibilità. Le autorità stradali hanno annunciato possibili chiusure temporanee per i mezzi pesanti se la copertura supererà i 15cm, e invitano a evitare spostamenti non essenziali.

Romania, Kosovo e Macedonia del Nord: fiocchi a Bucarest e neve a Pristina

In Romania i primi fiocchi sono arrivati a Bucarest, dove la temperatura è scesa a -1°C e il vento soffia con raffiche che superano i 50km/h, creando una sensazione termica molto più bassa. Nelle regioni meridionali e sud-occidentali, in particolare in Oltenia, gli accumuli previsti sono di 15cm–25cm, con rischio di bufere localizzate. In Kosovo a Pristina la neve è già in corso con temperature a 0°C e intensità in aumento, e si prevedono accumuli significativi anche a quote relativamente basse. In Macedonia del Nord a Skopje prevale ancora pioggia con +4°C, ma il passaggio a neve è atteso nelle prossime ore, con accumuli previsti di 15cm–25cm in città e fino a 30cm-45cm nelle zone occidentali e meridionali, incluso il lago di Ohrid. L’intera area è sotto monitoraggio per il rischio di interruzioni di corrente e disagi al traffico.

La Grecia e le alluvioni in arrivo: il ciclone non ha ancora raggiunto l’apice

Mentre sui Balcani la neve è già il protagonista, sulla Grecia il mega-ciclone sullo Jonio sta preparando la fase più critica per le precipitazioni liquide. L’EMY mantiene l’allerta rossa e i modelli indicano che nella notte e nella giornata di domenica potranno cadere 75mm–100mm in poche ore sull’Attica e ad Atene, con accumuli complessivi che in alcune zone supereranno i 150mm. Le Isole Ionie, l’Epiro e il Peloponneso occidentale sono già state colpite nelle ore precedenti, ma il fronte più intenso è in arrivo sulla Grecia centrale e orientale. Sui monti del nord e del centro ellenico, invece, le precipitazioni si stanno già trasformando in neve a quote progressivamente più basse, con possibili accumuli eccezionali sul Pindo.

Previsioni per la notte e domenica: il peggio deve ancora arrivare

Quello che stiamo osservando in queste ore serali di sabato 28 novembre è soltanto la fase iniziale dell’evento. Nella notte e per tutta la giornata di domenica 29 novembre le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente. A Sofia e nelle regioni bulgare in allerta rossa la neve continuerà abbondante, con possibili picchi di intensità e vento che potranno creare cumuli e blackout. In Serbia e Bosnia gli accumuli cresceranno significativamente, specialmente sulle montagne, mentre in Macedonia del Nord e in Kosovo la neve diventerà più diffusa e consistente. Le temperature resteranno prossime allo zero o leggermente negative in molte zone interne, favorendo il deposito della neve anche a bassa quota. Solo a partire da lunedì si assisterà a una graduale attenuazione delle precipitazioni, ma il freddo persistente manterrà la neve al suolo e favorirà gelate diffuse. I venti rimarranno forti, con raffiche che in alcune zone montuose e costiere greche potranno ancora raggiungere i 70km/h–90km/h.

Impatti sul territorio e consigli pratici per chi si trova nell’area

I disagi sono già evidenti e sono destinati ad aumentare. Strade innevate, ridotta visibilità, rischio di isolamenti per i centri montani, possibili interruzioni di corrente e difficoltà nei collegamenti aerei e ferroviari sono le conseguenze immediate. Le autorità di Serbia, Bulgaria e Romania invitano a limitare gli spostamenti, a utilizzare pneumatici invernali e a tenersi aggiornati sui bollettini ufficiali. Chi si trova in zona è consigliato di fare scorte di generi alimentari e di verificare le condizioni delle linee elettriche. Per chi deve viaggiare verso o attraverso i Balcani nei prossimi giorni, è fondamentale consultare i siti dei servizi meteorologici nazionali e le autorità stradali prima di mettersi in viaggio. La situazione evolve rapidamente e le prossime 24-36 ore saranno le più critiche dell’intero evento.

Il mega-ciclone sullo Jonio sta dimostrando tutta la sua potenza e conferma le previsioni emesse nelle ore precedenti. Quello che sta accadendo ora sui Balcani è solo l’inizio di una fase di maltempo estremo che segnerà la fine di novembre e l’avvio di un dicembre pienamente invernale su gran parte dell’Europa sud-orientale.

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