Nella giornata di oggi, lunedì 23 novembre, il baricentro dell’emergenza meteorologica europea si è prepotentemente spostato verso i paesi dell’Europa centro-orientale. I portali ufficiali dell’istituto meteorologico polacco IMGW e del servizio meteorologico ceco CHMI hanno diramato aggiornamenti drammatici, innalzando le allerte al livello massimo di criticità per i rispettivi territori. La vasta e profonda depressione atlantica che ieri ha messo in ginocchio la Germania sta continuando la sua inesorabile marcia verso levante, spingendo le sue correnti cariche di pioggia e umidità fin sopra il cuore dell’est Europa. Qui, tuttavia, l’aria mite in quota si sta scontrando con un serbatoio di aria freddissima e pesante, un cuscinetto gelido di matrice russo-siberiana saldamente ancorato al suolo. I bollettini odierni sulle previsioni meteo per l’est Europa confermano che questo scontro termico sta generando un disastroso fenomeno di precipitazione congelante su larghissima scala. Le piogge liquide, non appena toccano il suolo di Varsavia, Praga e delle immense pianure circostanti, si trasformano in istantanee e letali lastre di ghiaccio, innescando un’allerta rossa per gelicidio che sta costringendo milioni di cittadini a barricarsi in casa per evitare infortuni gravissimi.

La paralisi totale delle infrastrutture tra Varsavia e Praga

Leggendo nel dettaglio i comunicati rilasciati proprio in queste ore dagli esperti polacchi e cechi, emerge un quadro di vera e propria paralisi infrastrutturale. Il peso del ghiaccio accumulato durante la notte e la mattinata di questo lunedì 23 novembre sta provocando il cedimento di innumerevoli linee elettriche, lasciando centinaia di migliaia di utenze senza corrente elettrica in condizioni di freddo estremo. La Protezione Civile della Polonia avverte che il ghiaccio nero formatosi sulle principali autostrade e reti viarie secondarie rende del tutto inutili i normali pneumatici invernali, causando un blocco totale della logistica e dei trasporti su gomma. Anche il traffico ferroviario ha subito uno stop improvviso: l’ente ferroviario della Repubblica Ceca ha segnalato la sospensione di quasi tutte le tratte regionali e internazionali, a causa dei cavi di alimentazione tranciati dal peso del ghiaccio e degli scambi congelati. Le autorità estere raccomandano la massima prudenza, sottolineando come questa ondata di maltempo invernale estremo stia mettendo a durissima prova la tenuta di nazioni pur abituate a inverni assai rigidi, dimostrando l’eccezionalità di una dinamica atmosferica che trasforma la normale neve in una pericolosissima pioggia di vetro.

L’aggiornamento del Met Office britannico: dall’era glaciale alle alluvioni lampo

Spostando lo sguardo verso l’estremo ovest del continente, le notizie rilasciate oggi dal Met Office britannico descrivono una situazione altrettanto caotica, ma di natura diametralmente opposta. Dopo aver registrato temperature da record negativo durante il fine settimana, il Regno Unito si è svegliato oggi sotto l’impeto furioso delle correnti oceaniche. Il bollettino ufficiale di Londra parla di un vero e proprio shock termico: nel giro di poche ore i termometri sono schizzati verso l’alto di oltre quindici gradi, innescando un violento e rapido disgelo. Questa impennata termica, accompagnata dall’arrivo di sistemi frontali ricchissimi di vapore acqueo, ha innescato allerte arancioni per gravissimo rischio idrogeologico. L’acqua derivante dallo scioglimento istantaneo del ghiaccio accumulato si sta sommando a piogge monsoniche che cadono senza sosta da questa notte. Il risultato è la saturazione immediata dei terreni e l’esondazione di numerosi corsi d’acqua in Scozia, Galles e Inghilterra settentrionale. Le alluvioni lampo stanno allagando centri urbani e campagne, trasformando le strade in fiumi di fango e obbligando i servizi di emergenza a numerosi interventi di salvataggio per automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassi sommersi dalle acque meteoriche.

Allerta arancione in Francia: il bollettino di Météo-France sui venti di burrasca

Anche la vicina Francia non è risparmiata dall’ira di questo profondo vortice atlantico. Proprio questa mattina, Météo-France ha pubblicato un nuovo aggiornamento ufficiale, diramando un’estesa allerta arancione per venti di burrasca e onde anomale che interessa l’intera costa occidentale, dalla Bretagna fino alla Nuova Aquitania. Gli esperti transalpini sottolineano come la pressione atmosferica al centro del ciclone sia crollata verticalmente, innescando raffiche di vento che lungo i litorali esposti stanno superando agevolmente la soglia dei 130km/h. Queste correnti tempestose stanno sollevando il mare, generando mareggiate che minacciano di inondare i centri abitati costieri a causa della concomitanza con alte maree di notevole ampiezza. Il bollettino francese pone grande accento sul pericolo di sradicamento di alberi e sul crollo di infrastrutture leggere, invitando la popolazione a non recarsi per alcun motivo lungo le coste per osservare il moto ondoso. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come le perturbazioni atlantiche si stiano caricando di un’energia spropositata, attingendo calore da un oceano molto più caldo del normale per poi scaricare la loro furia sulle terre emerse del bacino europeo.

L’inverno estremo sbarca in Finlandia: neve record secondo l’istituto FMI

A completare questo mosaico di eventi estremi ci sono gli ultimissimi dati provenienti dal profondo nord. Dopo aver flagellato la Svezia e la Norvegia durante la giornata di ieri, l’immenso fronte nevoso si è spostato prepotentemente verso est, colpendo in queste ore il territorio finlandese. L’istituto meteorologico finlandese FMI ha diffuso stamattina comunicati che documentano vere e proprie bufere di neve record su tutta la nazione, dalla Lapponia fino alla capitale Helsinki. Il contrasto tra l’umidità risalita da sud e l’aria polare preesistente sta generando nevicate di una fittezza inaudita, accompagnate da venti gelidi che sollevano enormi muri di neve polverosa. L’aggiornamento di oggi certifica accumuli che in alcune contee hanno già superato il mezzo metro di spessore in sole dodici ore. Le autorità di Helsinki sono corse ai ripari chiudendo numerose scuole e invitando al telelavoro, mentre le potenti macchine spazzaneve lottano senza sosta per mantenere aperti i corridoi viari principali. Questo bollettino conferma che l’inverno europeo ha deciso di fare il suo ingresso in scena in modo brutale e simultaneo su più fronti, disegnando per questa fine di novembre una mappa meteorologica continentale dominata dall’emergenza, dalla variabilità estrema e dal costante pericolo dettato da elementi naturali sempre più fuori controllo.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: