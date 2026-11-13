Allerta Meteo Emilia Romagna, anche domani attenzione a piene e frane: ancora allarme arancione

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, valida per tutta la giornata di domani, sabato 14 novembre. In particolare, è stata emessa allerta arancione per criticità idraulica nella pianura bolognese e in quella modenese. Per sabato 14 novembre, “non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell’allertamento”, si legge nel bollettino di allerta. “Tuttavia, le precipitazioni della giornata di venerdì 13 novembre sul settore centro-orientale della regione alimenteranno ulteriormente da monte le piene nei tratti vallivi di Secchia, Panaro e Reno, mantenendo i livelli idrometrici prossimi alla soglia 2; saranno inoltre possibili localizzati fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, in particolare nel settore montano centrale”, riporta il bollettino.

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