Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per frane e piene dei corsi minori, valida per tutta la giornata di domani, venerdì 20 novembre. In particolare, è stata emessa un’allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO. “Per venerdì 20 novembre, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e, nella prima parte della giornata, localizzati superamenti della soglia 1 nelle sezioni vallive dei bacini emiliani centrali”, si legge nel bollettino di allerta. “Si segnalano inoltre venti forti (50-61km/h) sudoccidentali sui rilievi romagnoli, con possibili raffiche di intensità superiore, in attenuazione nella seconda parte della giornata”, riporta il bollettino.

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