Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato allerta meteo emilia romagna 18 novembrevalida per tutta la giornata di domani, mercoledì 18 novembre. In particolare, è stata emessa allerta arancione per vento nella Montagna romagnola. Per mercoledì 18 novembre, “le precipitazioni previste nelle zone montane collinari possono generare localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Inoltre non si escludono localizzati superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale della regione”, si legge nel bollettino di allerta. “Per l’intera giornata è prevista una ventilazione intensa sud-occidentale che interesserà particolarmente i rilievi appenninici, con caratteristiche di burrasca forte (75-88km/h) sui rilievi orientali e di burrasca moderata (62-74km/h) sulle zone collinari orientali e sui crinali dell’Appennino del settore centrale”, riporta il bollettino.

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