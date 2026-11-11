Allerta Meteo Emilia-Romagna: burrasca e temporali oggi e domani, scatta il codice arancione

Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo e arancione per determinati settori del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido dalle 12 di oggi 11 novembre e per l’intera giornata di domani 12 novembre 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate da allerta meteo e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino pubblicato oggi 11 novembre 2026

Per la giornata di oggi mercoledì 11 novembre “sono previste precipitazioni intense, anche in forma di rovescio o temporale, che potranno dare accumuli più consistenti sulle aree appenniniche centro-occidentali. Le precipitazioni pregresse e previste sui rilievi potranno generare fenomeni franosi e ruscellamento sui versanti, più diffusi sul settore centrale e più localizzati sui restanti settori appenninici; sono attesi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con superamenti delle soglie 2 sui bacini emiliani centrali e delle soglie 1 sui restanti bacini emiliani“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, “sono previste precipitazioni che dal mattino interesseranno tutto il territorio assumendo un carattere intenso lungo i rilievi, anche in forma di rovescio o temporale. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica di crinale. Le piogge previste potranno generare fenomeni franosi e ruscellamenti lungo i versanti, più diffusi sui rilievi centro-occidentali. Sono attesi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua della regione, con superamenti delle soglie 2, diffusi nel settore appenninico centrale e localizzati in quello occidentale. La criticità idraulica arancione sull’appennino bolognese è riferita ai bacini con alimentazione di crinale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.