Allerta meteo per “piene dei fiumi, mareggiate” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per determinati settori del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 23 novembre 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate da allerta meteo e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino pubblicato oggi 22 novembre 2026

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN“. Nella giornata di domani lunedì 23 novembre “non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell’allertamento. La criticità idraulica è riferita alla previsione della propagazione delle piene generate dalla pioggia del giorno precedente. In particolare, sono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici con superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale e localizzati superamenti della soglia 2. Inoltre non si escludono localizzati innalzamenti idrometrici con superamenti della soglia 1 nella parte più occidentale dei bacini romagnoli. Nelle aree interessate dalle precipitazioni dei giorni precedenti non si escludono residui fenomeni franosi su versanti fragili. Durante il picco di marea mattutino, nei settori costieri settentrionali, è previsto un livello del mare oltre la soglia di riferimento (0.93 m rispetto a 0.8 m), con livelli più bassi verso Sud. Si prevedono, pertanto, condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, soprattutto sulla costa ferrarese“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.