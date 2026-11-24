Allerta meteo per “frane e piene dei corsi minori, piene dei fiumi, vento e altri fenomeni” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo e arancione per determinati settori del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 25 novembre 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate da allerta meteo e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino pubblicato oggi 24 novembre 2026

Nella giornata di domani mercoledì 25 novembre “sono previsti, dal pomeriggio, venti sud-orientali di burrasca (62-74 km/h) sulla costa, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore; mare agitato specie sul settore centro-settentrionale“, si legge nel bollettino. Sono inoltre previste, “per tutta la giornata, precipitazioni diffuse sul territorio, con valori più significativi sul settore centro-occidentale della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere temporalesco, specie nella seconda parte della giornata. Nelle aree interessate dalle precipitazioni saranno possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, con possibili superamenti della soglia 1. Nel settore centrale, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti i fenomeni potranno essere più diffusi. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, soprattutto lungo la costa ferrarese e ravennate“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.