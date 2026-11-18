Allerta meteo per “vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo e arancione per determinati settori del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 19 novembre 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate da allerta meteo e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino pubblicato oggi 18 novembre 2026

Per la giornata di domani giovedì 19 novembre “sono previsti venti sud-occidentali di burrasca forte (75-88 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica, sulla pianura romagnola e la relativa costa. Si prevedono inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sulle pianure centro-orientali e sulla costa ferrarese“. Nella prima parte della giornata “sono previste piogge diffuse su tutto il territorio, che nelle zone appenniniche e nelle pianure occidentali potranno assumere carattere temporalesco, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni previste potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua principali e nei reticoli minori, con possibili superamenti delle soglie 1. Sui versanti collinari e montani interessati dai temporali saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento e fenomeni franosi“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.