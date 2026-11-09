Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani maltempo sul crinale appenninico, codice giallo per frane e piene

Allerta meteo per “frane e piene dei corsi minori” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per determinati settori del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 10 novembre 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate da allerta meteo e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino pubblicato oggi 9 novembre 2026

“Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN“. Per martedì 10 novembre, si legge nel bollettino, “sono previste precipitazioni moderate, localmente forti, lungo il crinale appenninico. Nelle zone montane saranno possibili fenomeni di ruscellamento sui versanti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 e localizzati fenomeni franosi, più probabili sul settore centrale della regione“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.