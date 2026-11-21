Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per determinati settori del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 22 novembre 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate da allerta meteo e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino pubblicato oggi 21 novembre 2026

“Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“. Nella giornata di domani domenica 22 novembre “l’ingresso di un impulso perturbato porterà precipitazioni diffuse sull’intero territorio regionale. In particolare, tra mattino e pomeriggio, sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale con fenomenologia in generale attenuazione ed esaurimento serale. Le precipitazioni previste possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici con superamenti della soglia 1 nei corsi d’acqua del settore centro-occidentale e possibili localizzati superamenti della soglia 2“.

Inoltre non si escludono “localizzati innalzamenti idrometrici con superamenti della soglia 1 nella parte più occidentale dei bacini romagnoli. Nelle aree montane e soprattutto quelle di crinale centro-occidentale saranno possibili localizzati fenomeni franosi e di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore su tutte le aree montane della regione in progressiva attenuazione nella sera notte“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.