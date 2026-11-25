Allerta meteo per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento e altri fenomeni” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per determinati settori del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 26 novembre 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate da allerta meteo e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino pubblicato oggi 25 novembre 2026

Per la giornata di domani giovedì 26 novembre “sono previste precipitazioni diffuse sul territorio con valori più significativi sull’Appennino centro-occidentale. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere di rovescio e/o temporale, specie nella prima parte del giorno; attenuazione dei fenomeni nella seconda parte“, si legge nel bollettino. “Le precipitazioni potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti del reticolo idrografico minore e piene ordinarie nei corsi d’acqua del settore centrale della regione, con possibili superamenti delle soglie 1. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui rilievi centro-orientali e sul crinale dell’Appennino centro-occidentale. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, soprattutto lungo la costa centro-settentrionale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.