Allerta Meteo Emilia Romagna: piene in transito nel tratto vallivo di Secchia, Panaro e Reno

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, valida per tutta la giornata di domani, domenica 15 novembre. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di RE, MO, BO, FE, RA e per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO. “Nella giornata di domenica 15 novembre, le piene generate dalle precipitazioni dei giorni precedenti sono in esaurimento e transiteranno nel tratto vallivo di Secchia, Panaro e Reno con livelli superiori alla soglia 1. Nella prima parte della giornata, nel tratto vallivo del Reno si prevede un prolungamento della fase di piena con livelli prossimi alla soglia 2. Nelle zone montane centrali saranno possibili localizzati fenomeni franosi, su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili in seguito alle precipitazioni dei giorni precedenti e a quelle previste nella sera”, si legge nel bollettino di allerta.

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