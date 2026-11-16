Allerta Meteo Emilia Romagna, piogge e venti di burrasca sui rilievi: rischio piene e frane

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per frane e piene dei corsi minori, vento, valida per tutta la giornata di domani, martedì 17 novembre. In particolare, è stata emessa allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, FC, RN e per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN. “Per la giornata di martedì 17 novembre, le precipitazioni previste potranno generare nelle zone montane centro-orientali localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili in seguito alle piogge dei giorni precedenti. Inoltre non si escludono localizzati superamenti della soglia 1 nelle sezioni montane del settore centrale della regione”, si legge nel bollettino di allerta “Si prevede su tutti i rilievi un aumento della ventilazione da sud-ovest, con valori di burrasca moderata (62-74km/h), che potranno essere anche di intensità superiore per probabili rinforzi di raffica”, riporta il bollettino.

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