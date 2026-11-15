Allerta Meteo Emilia Romagna, piogge e vento di burrasca in arrivo: attenzione a piene e frane

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo per frane e piene dei corsi minori, vento, valida per tutta la giornata di domani, lunedì 16 novembre. Per il 16 novembre, “sono previste nelle prime ore della giornata piogge in prevalenza deboli, localmente moderate, sul settore centro-orientale ed in particolare sui rilievi, in esaurimento già nel corso del mattino. Le precipitazioni potranno generare nelle zone montane centro-orientali localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili in seguito alle piogge dei giorni precedenti”, si legge nel bollettino di allerta. “È inoltre previsto, in tarda serata, un aumento della ventilazione da sud-ovest sui rilievi, in particolare del settore centro-orientale, con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore”, riporta il bollettino.

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