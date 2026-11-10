Allerta Meteo Emilia Romagna, piogge intense e raffiche di burrasca: rischio frane e innalzamento dei fiumi

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo per frane e piene dei corsi minori, piene dei fiumi, valida per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre. Emessa, in particolare, allerta meteo arancione per criticità idrogeologica sulla montagna emiliana centrale Per mercoledì 11 novembre, “sono previste precipitazioni intense, anche in forma di rovescio o temporale, che potranno dare accumuli più consistenti sulle aree appenniniche centro-occidentali. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare fenomeni franosi e ruscellamento sui versanti, più diffusi sul settore centrale e più localizzati sui restanti settori appenninici; sono attesi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti delle soglie 1 e possibili localizzati superamenti delle soglie 2, più probabili sui bacini emiliani centrali, nella seconda parte della giornata. Si prevede inoltre un’intensificazione della ventilazione da sud-ovest sulle aree del crinale appenninico, raggiungendo forte intensità con temporanee raffiche di burrasca”, si legge nel bollettino di allerta.

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