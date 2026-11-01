Allerta Meteo Emilia-Romagna: venti di burrasca e mare agitato, codice giallo e arancione oggi e domani

Allerta meteo per “stato del mare, vento, mareggiate” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo e arancione tra oggi e domani per determinati settori del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido dalle 12 di oggi 1° novembre 2026 per l’intera giornata di domani 2 novembre 2026. Di seguito il bollettino completo con la mappa delle aree interessate da allerta meteo e tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino pubblicato oggi 1° novembre 2026

Per la seconda parte di domenica 1 novembre “è previsto mare agitato al largo con altezza dell’onda superiore a 3,2 metri sul settore romagnolo. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica e lungo la costa. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sul settore centro-orientale, con possibili effetti associati occasionali e deboli nevicate a partire da 1000-1200 metri. Nella fascia collinare e montana interessata dalle precipitazioni, non si escludono occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del reticolo idrografico minore. Si prevedono, per effetto del perdurare del moto ondoso e in combinazione con la marea, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale“, si legge nel bollettino.

Per lunedì 2 novembre “è previsto ancora mare agitato al largo, in attenuazione dal pomeriggio a partire dal settore settentrionale. Sono inoltre previsti venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, in particolare sul crinale appenninico ed al mattino lungo la fascia costiera. Si prevedono, visto il perdurare del moto ondoso in combinazione con la marea, localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.