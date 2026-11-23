L’inverno ha deciso di anticipare i tempi sul cuore del Vecchio Continente, costringendo i servizi meteorologici di Germania e Polonia a diramare una fitta rete di allerte gialle nella giornata di oggi, lunedì 23 novembre. I bollettini ufficiali emessi da Offenbach e Varsavia fotografano una situazione complessa e in rapida evoluzione, caratterizzata da un brusco crollo termico, nevicate consistenti e un crescente pericolo per la viabilità stradale. Al centro dell’attenzione c’è l’interazione tra l’aria gelida continentale, ormai saldamente ancorata al suolo, e le correnti più umide in arrivo nei prossimi giorni: un incastro atmosferico che sta già creando i primi disagi e che raggiungerà il suo apice tra mercoledì e giovedì con il concreto rischio di pioggia congelante.

Germania nella morsa del gelo: l’alta pressione fa crollare i termometri fino a -10°C

Osservando la situazione oltre le Alpi, i media tedeschi come T-Online e DasWetter riportano gli aggiornamenti costanti del Deutscher Wetterdienst, il servizio meteorologico nazionale della Germania. Nella giornata odierna la mappa delle allerte tedesche si è tinta diffusamente di giallo, segnalando un livello di criticità moderato ma capillare per due fenomeni specifici: il gelo intenso e il fondo stradale scivoloso. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il responsabile principale di questo brusco raffreddamento non è una tempesta di neve, bensì una robusta area di alta pressione che si è adagiata sul territorio tedesco. In assenza di nuvolosità compatta e con venti deboli, il calore accumulato durante il giorno si disperde rapidamente verso lo spazio durante le lunghe ore notturne. Questo meccanismo di irraggiamento ha fatto crollare le temperature in Germania, con le colonnine di mercurio che in diverse località interne e nelle vallate più riparate si sono avvicinate pericolosamente alla soglia dei -10°C. Le strade umide e le brinate mattutine stanno già creando i primi disagi ai pendolari, costringendo i comuni a intensificare il passaggio dei mezzi spargisale fin dalle prime luci dell’alba.

Allerta gelicidio in Germania: quando arriva la pioggia congelante secondo il DWD

Il tema che sta catalizzando maggiormente l’attenzione della stampa locale, ripreso con grande risalto da testate come Proplanta e dallo stesso portale DasWetter, riguarda il temutissimo fenomeno del gelicidio in Germania. Il bollettino ufficiale diramato oggi dalla sede centrale del DWD a Offenbach fa finalmente chiarezza sulle tempistiche, smentendo chi parlava di un’emergenza già in atto oggi. Secondo i meteorologi tedeschi, il rischio concreto di pioggia congelante e di nevicate significative si concretizzerà tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre. L’area più esposta a questa pericolosa evoluzione sarà il settore meridionale del Paese, dove l’arrivo di masse d’aria più umide e leggermente più miti in quota andrà a scorrere sopra il tenace strato di aria gelida intrappolato nei bassi strati. Quando le precipitazioni cadranno su un asfalto che avrà accumulato giorni di freddo intenso, l’acqua congelerà istantaneamente formando una patina trasparente e durissima. Gli automobilisti e i trasportatori che transitano lungo gli assi stradali della Baviera e del Baden-Württemberg sono stati già avvisati: la finestra di metà settimana rappresenterà il vero banco di prova per la viabilità stradale tedesca, con il rischio concreto di rallentamenti diffusi e incidenti legati alla perdita improvvisa di aderenza.

Polonia sotto assedio invernale: il bollettino ufficiale dell’IMGW per la notte di ghiaccio

Spostando l’obiettivo più a est, le notizie rilanciate dall’agenzia di stampa polacca PAP e dal portale Onet delineano un quadro ancora più dinamico e ricco di sfaccettature. L’istituto meteorologico polacco IMGW ha infatti emesso oggi una serie di allerte di primo grado per la formazione di ghiaccio, un fenomeno noto localmente come oblodzenie. Il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore alle ore 21:00 di questa sera, lunedì 23 novembre, e resterà valido fino alle ore 8:00 di domani mattina, martedì 24 novembre. Anche in questo caso i meteorologi locali hanno tenuto a precisare la natura esatta del pericolo: non si tratta di una tempesta di pioggia congelante estrema, ma del congelamento rapido di strade, ponti e marciapiedi rimasti intrisi d’acqua dopo il passaggio di rovesci di pioggia e neve umida. Con le temperature minime previste in calo tra -3°C e -1°C, ogni pozzanghera e ogni tratto di asfalto bagnato si trasformerà in una lastra scivolosa nel corso della notte. Le regioni direttamente coinvolte da questa allerta ghiaccio in Polonia comprendono l’intero territorio della Podcarpazia, gran parte della Piccola Polonia e della regione di Santacroce, oltre a settori significativi della Slesia e del voivodato di Lublino.

Neve abbondante nel sud della Polonia: fino a venti centimetri di accumulo tra Cracovia e i Carpazi

Oltre al pericolo invisibile del ghiaccio notturno, il meridione polacco si prepara a vivere una vera e propria parentesi da pieno inverno. Dalle ore 18:00 di oggi e fino alle ore 21:00 di domani sera, martedì 24 novembre, l’IMGW ha attivato una seconda allerta gialla per nevicate abbondanti che abbraccia le province meridionali della Slesia, della Piccola Polonia e della Podcarpazia. Le proiezioni dei modelli locali indicano accumuli di neve fresca compresi mediamente tra i 10 e i 15cm nell’arco di ventiquattro ore, ma nelle aree collinari e a ridosso dei rilievi montuosi le punte locali potranno raggiungere agevolmente i 20cm. I primi segnali di questo affondo invernale erano già ben visibili questa mattina, quando le stazioni di rilevamento hanno registrato i primi centimetri al suolo: 4cm a Elbląg, 2cm nella celebre località montana di Zakopane e il primo velo bianco di 1cm anche nei grandi centri urbani di Cracovia e Katowice. L’intensificarsi delle precipitazioni solide nelle prossime ore cambierà radicalmente il volto del sud della Polonia, imponendo l’attivazione dei piani neve comunali per mantenere sgombre le arterie principali e garantire la sicurezza dei collegamenti ferroviari e stradali.

L’altra faccia del maltempo polacco: allerta idrogeologica e acque in piena in Pomerania

A dimostrazione di quanto sia complessa e sfaccettata la situazione meteorologica odierna, la Polonia sta vivendo una spaccatura climatica netta tra nord e sud. Mentre le regioni meridionali combattono contro il ghiaccio e l’arrivo di venti centimetri di neve, il settore settentrionale del Paese è alle prese con un’emergenza di tutt’altra natura. In Pomerania, affacciata sul Mar Baltico, l’istituto IMGW ha infatti diramato allerte idrologiche di primo e secondo grado per il rapido innalzamento del livello delle acque, valide fino alle ore 15:00 di martedì 24 novembre. La combinazione tra le precipitazioni recenti, il vento che spinge le acque verso la costa ostacolando il normale deflusso dei fiumi verso il mare e la saturazione dei bacini idrografici locali ha fatto scattare il monitoraggio costante da parte della protezione civile polacca. Questo contrasto simultaneo tra rischio idrogeologico a nord e maltempo invernale a sud riassume perfettamente l’estrema variabilità atmosferica di questa fine novembre, dove pochi chilometri di latitudine bastano a separare l’acqua alta dalle bufere di neve.

Cosa insegna questo quadro meteo e come prepararsi ai prossimi giorni di viaggio in Europa

Analizzare i dati reali e verificati dei servizi meteorologici esteri permette di affrontare i prossimi giorni con la giusta consapevolezza, evitando il panico ma senza abbassare la guardia. Per chiunque abbia in programma spostamenti di lavoro o di piacere verso la Germania meridionale o la Polonia tra domani e giovedì 26 novembre, la parola d’ordine resta la massima prudenza. Le dotazioni invernali, a partire dagli pneumatici da neve in perfetto stato, non sono più un semplice obbligo di legge ma una necessità vitale per affrontare il ghiaccio notturno di queste ore in Polonia e il potenziale gelicidio previsto a metà settimana in territorio tedesco. Seguire gli aggiornamenti ufficiali di enti autorevoli come il DWD e l’IMGW resta l’unico modo affidabile per navigare tra le insidie di un inverno che, pur senza ricorrere a scenari apocalittici, ha già dimostrato di voler fare sul serio ben prima dell’arrivo ufficiale del mese di dicembre.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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