La situazione meteorologica di oggi, lunedì 23 novembre, ci regala un’istantanea estremamente complessa e affascinante del nostro Paese, diviso tra un timido sole e un freddo che inizia a farsi sentire con prepotenza. In queste ore è tornato il bel tempo e splende il sole in molte zone che sono state duramente colpite dal maltempo nei giorni scorsi, regalando paesaggi limpidi ma caratterizzati da un’aria frizzante. Nonostante le ampie schiarite, resistono ancora molte nubi sparse e stiamo registrando un avvertibile crollo termico, soprattutto per quanto riguarda le regioni del centro-sud. Al settentrione, la dinamica dei venti e la conformazione orografica stanno creando dislivelli termici notevoli. Troviamo infatti un clima mite ed eccezionalmente gradevole in Piemonte, dove le correnti di caduta dai rilievi favoriscono valori termici di +16°C a Torino e ben +17°C a Cuneo. Tuttavia, basta spostarsi verso est per ritrovare il grande freddo. Nei fondovalle alpini la colonnina di mercurio stenta a decollare, con valori tipicamente invernali: si registrano infatti +4°C a Belluno, +6°C a Bolzano e +8°C a Trento.

Il freddo conquista la pianura e il maestrale gela il sud

Analizzando in ordine rigorosamente crescente le temperature delle pianure del nord Italia, ci rendiamo conto di quanto l’aria fredda si sia sedimentata nei bassi strati. In pieno giorno, le temperature massime non superano i +9°C a Modena e Udine, che conquistano il titolo di città più fredde d’Italia in questa giornata. Salendo di un solo grado, troviamo un compatto blocco a +10°C che abbraccia Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Cremona e Pordenone. Il termometro si ferma a +11°C a Milano, Parma e Trieste, mentre l’apice termico di questo settore, seppur modesto, si tocca con i +12°C di Verona, Pavia, Padova, Vicenza e Treviso.

Ma la vera sorpresa di questa giornata riguarda il netto calo delle temperature al centro-sud rispetto ai tepori estivi dei giorni scorsi. Alle ore 15:00, nel cuore del pomeriggio, il freddo si fa sentire pungente lungo il versante adriatico: abbiamo appena +11°C a Pescara, +12°C ad Ancona, +13°C a Foggia, +14°C a Bari e +15°C a Lecce, valori termici che risultano essere molto bassi per questo periodo dell’anno. Spostandoci sul Tirreno troviamo un clima leggermente più dolce con +17°C a Firenze, Roma e Napoli. Anche all’estremo sud e sulle isole maggiori l’irruzione di un forte vento di maestrale ha letteralmente fatto crollare le temperature: in Sardegna registriamo +15°C a Sassari e +18°C a Cagliari, mentre tra Calabria e Sicilia abbiamo +18°C a Reggio Calabria e +19°C a Messina e Palermo.

Una breve tregua prima del nuovo peggioramento di martedì sera

Questa fase di stabilità atmosferica ha le ore contate. L’allerta meteo per i prossimi giorni è massima, poiché tra stasera e la giornata di domani, martedì 24 novembre, vivremo soltanto una brevissima tregua del maltempo. Avremo ancora ampie schiarite, seppur alternate a nubi sparse un po’ in tutto il Paese, e qualche debole pioggia residua bagnerà l’estremo sud, concentrandosi nel basso Tirreno. Ma l’attenzione dei meteorologi è tutta rivolta a ciò che accadrà domani sera. Nella serata di martedì inizierà infatti un nuovo, violento peggioramento di stampo atlantico. Questo vortice porterà subito forti piogge e l’atteso ritorno della neve in Piemonte, in Valle d’Aosta e in Liguria, accanendosi purtroppo in modo particolare proprio nelle zone che sono state più colpite dal maltempo e dalle alluvioni delle scorse settimane. Grazie al solido cuscino di aria fredda depositatosi in queste ore, la neve cadrà fino a bassa quota, imbiancando le colline delle Alpi occidentali a partire dai 400–500 metri di altitudine, regalando un paesaggio fiabesco ma creando inevitabili disagi alla circolazione stradale.

Mercoledì di passione: nevicate abbondanti e temporali intensi

Il nucleo più attivo e pericoloso della perturbazione sprigionerà tutta la sua energia nella giornata di dopodomani, mercoledì 25 novembre, quando il forte maltempo si estenderà prepotentemente a tutto il nord. I modelli matematici prefigurano fenomeni estremi su tutto il nord Italia, con piogge e temporali molto intensi che colpiranno già in mattinata la Liguria, la Toscana, l’Umbria, il Lazio e il Piemonte. Con il passare delle ore, nel pomeriggio-sera, il muro d’acqua e freddo si sposterà verso levante, estendendosi alla Lombardia, all’Emilia-Romagna, al Veneto, e scivolando verso il centro-sud per colpire la Campania, la Sicilia e la Calabria. La caratteristica più eclatante di questa sfuriata perturbata sarà la quota neve. Al nord, gran parte di queste precipitazioni si riveleranno di natura nevosa. Mentre il centro-sud sarà investito da un temporaneo ma energico richiamo caldo prefrontale che innalzerà i termometri e scatenerà intensi temporali, al settentrione la neve sulle Alpi cadrà in modo abbondante e copioso. L’arco alpino verrà sommerso dalla coltre bianca a quote collinari: si prevedono fiocchi a partire dai 400–500 metri tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, a partire dai 500 metri in Lombardia, e a partire dai 600–700 metri nei settori orientali di Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Infatti, il contemporaneo afflusso d’aria fredda da Nord/Est mentre il maltempo risalirà dal caldo-umido Mediterraneo, creerà la convergenza ideale per una grande nevicata a bassa quota in tutto il Nord Italia, mentre al Centro/Sud inizierà una lunga fase di maltempo estremo con i primi nubifragi serali di mercoledì da Roma a Napoli.

Il crollo delle temperature e i nubifragi al sud da giovedì

Se il nord dovrà fare i conti con la neve, il vero pericolo idrogeologico si sposterà successivamente verso le basse latitudini. Ancora più forte, infatti, sarà il maltempo atteso per giovedì 26 novembre, quando un asse di convergenza temporalesca andrà a posizionarsi soprattutto al centro-sud. Inizierà un periodo estremamente critico, dominato da forti temporali che non daranno tregua e che continueranno inesorabilmente anche nel giorno successivo, venerdì 27 novembre. Le piogge torrenziali colpiranno in modo diffuso tutte le regioni del centro-sud, ma l’allerta meteo si concentra soprattutto su Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, aree a forte rischio idrogeologico. A rendere questo quadro ancora più severo sarà l’ingresso veemente dei venti freddi settentrionali. Da giovedì, infatti, inizierà una nuova fase atmosferica caratterizzata da un repentino crollo delle temperature che questa volta conquisterà in modo definitivo anche il centro-sud, spazzando via l’aria mite prefrontale e imponendo un clima gelido e tagliente.

Scenari prettamente invernali per un fine settimana di ghiaccio

L’evoluzione tracciata dalle previsioni meteo non lascia spazio a dubbi: arriverà il vero e proprio inverno in coincidenza con il fine settimana, l’ultimo fine settimana di novembre. Si tratta di un evento di grande portata, poiché la stagione fredda arriva nettamente in anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia, che spesso e volentieri vede l’autunno e il suo clima uggioso ma mite prolungarsi senza interruzioni anche fino a Natale. Invece, quest’anno, l’intenso freddo pungente invernale farà la sua comparsa trionfale già a fine novembre. L’aria artica, umida e instabile, provocherà tra venerdì e sabato persino delle emozionanti nevicate lungo tutta la dorsale appenninica. La neve imbiancherà i rilievi in Abruzzo, in Molise e in Calabria a quote per nulla esagerate, spingendosi agevolmente anche sotto i 1.000 metri di altitudine. La configurazione dei venti da nord-est favorirà un accumulo del freddo tale che, specie in Abruzzo, nelle Marche e in Molise, la neve potrà arrivare fino in collina, lambendo i borghi storici e regalando scenari prettamente invernali per i prossimi giorni. Non avremo quindi soltanto il grande evento di mercoledì e giovedì con tanta neve al nord, ma un vero e proprio abbraccio glaciale che stringerà senza sconti anche le regioni del centro-sud, inaugurando la stagione sciistica e costringendo tutti gli italiani a tirare fuori dagli armadi i cappotti più pesanti.

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