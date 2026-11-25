Peggioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di giovedì 26 novembre. La Sala Operativa Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un avviso di criticità idraulica con codice giallo, emesso oggi mercoledì 25 novembre alle ore 13. Secondo il bollettino, una saccatura atlantica determinerà un deciso peggioramento del tempo tra mercoledì e la prima parte di giovedì, seguita dall’afflusso di correnti piuttosto fredde nord-orientali.

La giornata di giovedì 26 novembre sarà caratterizzata da precipitazioni da abbondanti a intense, soprattutto durante la notte e le prime ore del mattino. Previsto anche un progressivo abbassamento della quota neve, che potrà raggiungere il fondovalle nel Tarvisiano, mentre sul resto del territorio montano e pedemontano la neve è attesa intorno agli 800-1000 metri di quota. Attenzione anche ai venti: durante la notte soffierà vento sostenuto da nord-est, con possibili raffiche forti di Bora sulla costa e sulle zone orientali della regione. Dal pomeriggio la Bora tenderà ad attenuarsi, mantenendosi comunque moderata lungo la fascia costiera. Particolare attenzione sulla costa per il rischio di acqua alta e mareggiate. Nella mattinata di giovedì, in corrispondenza del picco di marea previsto, potranno verificarsi problematiche legate all’innalzamento del livello del mare. A queste si aggiungeranno le possibili mareggiate, associate al moto ondoso sostenuto.

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