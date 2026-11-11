Allerta Meteo Friuli-Venezia Giulia: scatta il codice giallo per piogge intense, mareggiate e raffiche di Bora fino a 100 km/h

Due giornate caratterizzate da condizioni meteorologiche avverse in Friuli-Venezia Giulia. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo codice giallo per il passaggio di una depressione atlantica che porterà sulla regione piogge diffuse, anche molto intense in alcune zone, possibili temporali, vento forte e criticità lungo la costa. Il peggioramento sarà determinato dall’afflusso di correnti umide sud-occidentali in quota e di Scirocco al suolo. Le condizioni più perturbate sono attese tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con fenomeni che interesseranno progressivamente gran parte del territorio regionale.

Giovedì 12 novembre, piogge in intensificazione e rischio mareggiate

Le prime precipitazioni sono previste già durante la notte, inizialmente sulla pianura e sulla costa, dove le piogge saranno generalmente moderate. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno alle altre zone della regione, intensificandosi ulteriormente dal pomeriggio. Sono attese precipitazioni in genere intense, con la possibilità di fenomeni localmente molto intensi sulle Prealpi Giulie e nell’Isontino. Non si esclude inoltre lo sviluppo di temporali. La quota neve resterà particolarmente elevata, attorno ai 2.500 metri. Attenzione anche alla situazione lungo la fascia costiera: dal pomeriggio soffierà vento sostenuto da sud e, tra Lignano e Grado, in serata e nella notte successiva potranno verificarsi fenomeni di acqua alta e mareggiate, in particolare in corrispondenza del picco di marea.

Venerdì 13 novembre, arriva la Bora: raffiche fino a 100 km/h a Trieste

Il maltempo proseguirà anche nella prima parte di venerdì. Durante la notte e al mattino sono previste piogge diffuse, da abbondanti a intense, soprattutto sulle zone orientali del Friuli-Venezia Giulia. Nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a fenomeni residui sulle aree sud-orientali. Un elemento significativo sarà il calo della quota neve: dai circa 2.500 metri delle prime ore della notte si scenderà progressivamente fino a 1.000-1.300 metri sul Tarvisiano e a 1.500-1.800 metri sulle altre zone montane entro la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Sulla costa, durante la notte, soffierà Libeccio moderato, con ulteriori possibili episodi di acqua alta e mareggiate. Dal pomeriggio è invece atteso l’ingresso della Bora, da moderata a sostenuta e localmente forte a Trieste, dove le raffiche potranno raggiungere i 100 chilometri orari.

Rischio idrogeologico e criticità sul territorio

La Protezione civile regionale invita a prestare attenzione alle possibili conseguenze delle precipitazioni intense e del vento forte. Tra le principali criticità segnalate figurano possibili situazioni di crisi della rete idrografica minore e dei sistemi di drenaggio urbano, con conseguenti allagamenti localizzati. Attenzione anche all’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua di pianura nei bacini dell’Isonzo e del Vipacco. Le precipitazioni potranno inoltre favorire fenomeni di instabilità dei pendii e determinare interruzioni localizzate della viabilità. Sulla costa, invece, i principali rischi saranno legati all’acqua alta, attesa in corrispondenza del picco di marea nella tarda serata di giovedì, e alle mareggiate associate al moto ondoso sostenuto.

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