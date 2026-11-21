Scatta l’allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia per la mattinata di domenica 22 novembre 2026. La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità idraulica per il rischio di acqua alta lungo la costa, dove il picco della marea potrebbe determinare problematiche soprattutto tra le ore 8:00 e le 9:00. L’allerta sarà in vigore dalle 7:00 alle 10:00 di domenica 22 novembre e riguarderà la zona FVG-C, mentre nelle altre aree della regione non sono segnalate criticità idrauliche o idrogeologiche. La situazione si inserisce in un quadro meteorologico destinato a cambiare sensibilmente con l’arrivo di un fronte atlantico che porterà piogge diffuse, localmente intense, un progressivo abbassamento della quota neve e possibili rinforzi del vento. Le precipitazioni diventeranno più consistenti nel corso del pomeriggio, interessando soprattutto le zone orientali e costiere del Friuli Venezia Giulia.

Allerta meteo Friuli Venezia Giulia, rischio acqua alta sulla costa domenica mattina

L’avviso di criticità idraulica è stato emesso dal Centro Funzionale Decentrato del Friuli Venezia Giulia alle ore 13:50 di sabato 21 novembre, sulla base del bollettino di vigilanza meteorologica delle ore 10:46 della stessa giornata. Si tratta dell’allerta regionale numero 32 del 2026, che individua nella possibile acqua alta il principale elemento di attenzione per le prime ore di domenica. La valutazione della situazione meteorologica e idraulica evidenzia che lungo la costa potrebbero verificarsi problematiche in corrispondenza del picco di marea, previsto tra le ore 8:00 e le ore 9:00 del 22 novembre. La criticità è classificata come ordinaria e comporta l’attivazione dell’allerta gialla nella zona FVG-C. Il periodo di validità dell’avviso è circoscritto alla fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 10:00. La segnalazione riguarda specificamente il rischio idraulico collegato all’acqua alta, senza ulteriori criticità idrogeologiche o legate ai temporali per la medesima zona.

Previsioni meteo domenica 22 novembre: arriva un fronte atlantico con piogge diffuse

Il peggioramento delle condizioni atmosferiche sarà determinato dall’arrivo di una perturbazione atlantica. Secondo l’analisi del Centro Funzionale Decentrato, sul continente europeo dominano attualmente correnti occidentali, ma nella giornata di domenica un fronte proveniente dall’Atlantico raggiungerà il Friuli Venezia Giulia, provocando un aumento delle precipitazioni. Le piogge interesseranno diffusamente il territorio regionale, con intensità differenti a seconda delle aree geografiche e un incremento dei fenomeni soprattutto a partire dalle ore pomeridiane. Sulle Alpi friulane sono previste precipitazioni generalmente moderate, mentre sulle Prealpi e sulla pianura centro-occidentale gli accumuli potranno risultare abbondanti. La situazione sarà caratterizzata da fenomeni più intensi nelle zone orientali e lungo la costa, dove il fronte atlantico produrrà le precipitazioni maggiormente significative indicate dalle previsioni regionali. Il peggioramento interesserà quindi sia i settori montuosi sia quelli pianeggianti e costieri, con caratteristiche differenti tra le diverse zone del Friuli Venezia Giulia.

Neve in Friuli Venezia Giulia, quota in calo fino a 700-800 metri sul Tarvisiano

Un altro elemento significativo delle previsioni meteo per domenica 22 novembre riguarda il progressivo abbassamento della quota delle nevicate. Inizialmente la neve cadrà intorno ai 1.300 metri di altitudine, ma nel corso della giornata il limite delle precipitazioni nevose tenderà a scendere. Il cambiamento più evidente è previsto dal tardo pomeriggio, quando sulle Alpi la quota neve potrà abbassarsi fino a circa 1.000 metri. Sul Tarvisiano, invece, il limite delle nevicate potrà raggiungere quote ancora inferiori, attestandosi indicativamente tra i 700 e gli 800 metri. La diminuzione della quota neve accompagnerà l’evoluzione della perturbazione atlantica e renderà possibili precipitazioni nevose a quote progressivamente più basse sui rilievi regionali, in particolare nel settore montuoso nordorientale.

Vento da nord e nordest in serata, possibili nebbie in pianura al mattino

Il quadro meteorologico di domenica comprenderà anche una variazione delle condizioni del vento. Durante la serata sarà infatti possibile l’attivazione di una ventilazione moderata o temporaneamente sostenuta dai quadranti settentrionali e nordorientali. Le correnti da nord o nordest rappresenteranno un ulteriore elemento dell’evoluzione atmosferica associata al passaggio del fronte perturbato. Nelle prime ore della giornata, invece, le previsioni segnalano la possibilità di nebbie sulla pianura friulana. La formazione di foschie e banchi di nebbia potrebbe quindi caratterizzare il primo mattino, prima della fase di precipitazioni più consistenti attesa dal pomeriggio. Sulla costa, sempre nelle prime ore di domenica, l’attenzione sarà concentrata soprattutto sul possibile fenomeno dell’acqua alta, in coincidenza con l’andamento della marea.

Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia: le zone interessate e i livelli di criticità

La classificazione contenuta nell’avviso regionale distingue quattro zone di allertamento, identificate dalle sigle FVG-A, FVG-B, FVG-C e FVG-D. Per le zone FVG-A, FVG-B e FVG-D non vengono individuate criticità idrauliche, idrogeologiche o idrogeologiche per temporali. Di conseguenza, per queste aree non è previsto alcuno stato di allerta nell’ambito dell’avviso. La situazione è diversa nella zona FVG-C, dove viene riconosciuta una criticità idraulica ordinaria per il possibile fenomeno dell’acqua alta. È questa la ragione dell’attivazione del livello di allerta gialla, valido esclusivamente nell’intervallo temporale specificato dal provvedimento. Anche per la zona FVG-C risultano assenti criticità idrogeologiche e criticità idrogeologiche per temporali. La distinzione è importante perché l’allerta emessa riguarda il fenomeno costiero e non attribuisce automaticamente livelli di criticità alle precipitazioni previste nel resto della giornata.

Protezione Civile Friuli Venezia Giulia, attivata la fase operativa di attenzione

In concomitanza con l’emissione dell’avviso, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha stabilito la fase operativa regionale di attenzione, richiamando tutte le componenti del sistema territoriale alla vigilanza sull’evoluzione delle condizioni previste. Le indicazioni operative prevedono la massima vigilanza sul territorio, con l’obiettivo di consentire l’eventuale predisposizione tempestiva delle misure di pronto intervento necessarie in relazione agli scenari di criticità. Ai Comuni e alle componenti del sistema regionale integrato di Protezione Civile viene inoltre raccomandata l’attivazione di una fase operativa almeno di attenzione in presenza di allerta gialla o arancione e almeno di preallarme in caso di allerta rossa, attraverso l’applicazione delle procedure corrispondenti agli scenari previsti. Il documento regionale è sottoscritto dal direttore del servizio di Previsione e Prevenzione, ingegner Claudio Garlatti, e dall’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità, delegato alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi.

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