Allerta Meteo, il ciclone Charles cancella l’estate di San Martino: scatta il rischio alluvioni e tornado per giovedì e venerdì, scirocco e libeccio fanno paura!

La quiete autunnale e le illusioni dell’anticiclone lasciano spazio a uno scenario atmosferico di rara violenza sul bacino del Mediterraneo. Una poderosa ferita ciclonica scava un profondo baratro barico a ridosso dell’Europa occidentale, spingendo correnti sciroccali cariche di vapore acqueo contro le nostre regioni settentrionali e tirreniche. L’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due, tra il freddo umido del Nord e il respiro caldo subtropicale del Sud, mentre scatta il massimo livello di attenzione per l’imminente impatto della tempesta atlantica che provocherà maltempo estremo tra stasera e soprattutto domani, giovedì 12, e dopodomani, venerdì 13 novembre.

Niente estate di San Martino: il maltempo cancella la tradizione con un’Italia divisa a metà

Il tradizionale appuntamento con la tregua mite e soleggiata dell’estate di San Martino viene spazzato via senza appello in questo mercoledì 11 novembre. L’atmosfera non concede alcuna pausa e ripropone un copione autunnale estremo, con un’ondata di maltempo insistente che continua a flagellare il Centro/Nord Italia. La memoria recente rende il quadro ancor più allarmante: soltanto ventiquattr’ore fa, le piogge alluvionali hanno provocato pesanti disagi, allagamenti ed emergenze nell’alta Toscana e soprattutto in Versilia, dove i corsi d’acqua sono andati rapidamente in crisi e i terreni hanno raggiunto la saturazione idrica quasi totale. In questo contesto, il Paese mostra oggi due volti climatici radicalmente opposti, specchio di un richiamo di correnti meridionali violentissimo che risale dal Nord Africa mentre nei bassi strati della Pianura Padana ristagna un cuscino freddo e denso.

Nel cuore del giorno, alle ore 13:30, la colonnina di mercurio certifica un quadro termico sbalorditivo. In piena Pianura Padana domina un freddo invernale e plumbeo: si registrano appena +12°C a Torino, Milano, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Trieste, Udine, Pordenone, Bolzano e Rovereto, mentre il termometro scende a +11°C a Bologna, Trento, Modena, Ravenna, Venezia, Alessandria, Piacenza, Bergamo e Lodi. L’aria è ancor più rigida in Emilia e Lombardia con soli +10°C a Parma, Ferrara, Reggio Emilia, Varese e Pavia, fino a toccare il valore minimo di pianura con appena +9°C a Cremona.

Basta tuttavia scendere verso le regioni centrali per registrare un balzo termico repentino innescato dal soffio impetuoso dello scirocco: a metà giornata si misurano +23°C a Chieti, +22°C a Roma, +20°C a Terni, Grosseto, Jesi, Macerata e Livorno, +19°C a Pisa e Perugia, +18°C a Firenze, La Spezia, Viterbo e Siena, +17°C ad Arezzo e Pescara, fino ai +15°C di Ancona.

Al Meridione e sulle due Isole Maggiori la situazione termica assume contorni quasi estivi, esasperando ulteriormente il contrasto termico complessivo. Spiccano i clamorosi +29°C di Palermo e i +27°C di Catania e Pantelleria. L’aria calda risale lungo tutto lo Ionio e il basso Adriatico, portando la temperatura a +26°C a Crotone, a +25°C a Reggio Calabria, Foggia, Oristano e Iglesias, e a +24°C a Bari, Sassari, Cosenza, Molfetta, Barletta e Bisceglie. Valori pienamente tardo-primaverili si rilevano anche a Cagliari, Messina, Agrigento, Brindisi e Lecce con +23°C, a Taranto, Olbia, Catanzaro, Caltanissetta e Vibo Valentia con +22°C, mentre Napoli e Matera si attestano a +20°C e la più alta Campobasso tocca +18°C.

La genesi del mostro atlantico: il ciclone Charles travolge l’Iberia e punta il Mediterraneo

Questo imponente dislivello termico e barico rappresenta la miccia per l’innesco di una fase meteo potenzialmente disastrosa. Dalle profondità dell’oceano Atlantico è avanzata una vasta depressione che ha preso il nome di ciclone Charles, un vortice ciclonico profondo e minaccioso che ha già seminato devastazione sulla Penisola Iberica. Tra Spagna e Portogallo, il sistema ha scaricato quantitativi d’acqua torrenziali, provocando allagamenti diffusi, colate di fango e raffiche di vento oltre i 100–120km/h, costringendo le autorità locali a chiudere scuole e infrastrutture e a proclamare lo stato di emergenza.

Ora il ciclone Charles si muove inesorabilmente verso levante, scavando un profondo minimo di pressione sul Golfo del Leone e sul Mar Ligure, pronto a scendere al di sotto dei 990hPa. La struttura ciclonica aggancia aria umidissima di estrazione subtropicale e la convoglia con eccezionale violenza contro la barriera orografica delle Alpi e dell’Appennino settentrionale. La presenza di un gradiente barico serratissimo genera una vera e propria autostrada per correnti umide meridionali, destinate a condensare enormi quantità di pioggia in pochissime ore sulle medesime aree geografiche già provate dal precedente peggioramento.

Dinamica esplosiva e convergenze: perché Liguria, alta Toscana e Nord-Est rischiano alluvioni e tornado

La configurazione meteorologica che si sta delineando racchiude tutte le caratteristiche tipiche degli eventi alluvionali autunnali più severi. Il rischio più elevato deriva dalla formazione di persistenti linee di convergenza, strutture di mesoscala in cui si scontrano masse d’aria con caratteristiche termodinamiche e cinematiche diametralmente opposte. Sul Mar Ligure e lungo le coste toscane, l’afflusso tiepido e intriso di umidità proveniente da sud-sud-est si incastrerà contro le correnti più fredde e pesanti in uscita dalla Pianura Padana attraverso i valichi appenninici, la cosiddetta tramontana scura.

Questo scontro frontale fungerà da sollevatore forzato per le masse d’aria, alimentando la genesi di violenti sistemi temporaleschi autorigeneranti di tipo V-shaped. Questi complessi convettivi stazionari sono capaci di insistere per molte ore sulle stesse porzioni di territorio, scaricando intensità di pioggia puntuali superiori ai 70-100 millimetri all’ora. L’energia potenziale convettiva disponibile e il forte shear del vento nei bassi strati aumentano drasticamente non solo la minaccia di alluvioni lampo, ma anche il rischio concreto di fenomeni vorticosi distruttivi, come trombe marine che muovendo dal mare possono impattare sulla terraferma trasformandosi in autentici tornado. I settori costieri e pianeggianti compresi tra la Liguria di Levante, l’alta Toscana, la pianura veneta e il litorale friulano figurano tra i comparti maggiormente esposti a questa micidiale combinazione di fattori termodinamici.

Cronologia dell’evento: l’apice del maltempo tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre

La tempistica delle criticità richiede una scrupolosa attenzione da parte della popolazione e degli enti preposti. Già nel corso del pomeriggio e della serata odierna, mercoledì 11 novembre, si assiste a una recrudescenza delle precipitazioni al Nord-Ovest e sull’alto versante tirrenico, ma sarà la giornata di domani, giovedì 12 novembre, a rappresentare il primo vero snodo critico. Con il ciclone che posizionerà il proprio occhio barico a ovest della Corsica, i venti di scirocco e ostro subiranno una vistosa accelerazione, spingendo una barriera di nubi cariche di pioggia torrenziale contro la Liguria centrale e orientale, l’alta Toscana, l’Appennino emiliano e gran parte delle pianure di Piemonte e Lombardia. Le precipitazioni andranno intensificandosi col passare delle ore, trasformandosi in autentici nubifragi continui dal tardo pomeriggio.

La fase più pericolosa e distruttiva è attesa nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando il fronte freddo associato al ciclone entrerà in collisione diretta con il flusso sciroccale prefrontale. In questa fascia temporale si concentreranno i picchi pluviometrici più impressionanti, con accumuli areali che potranno superare i 200–300mm tra lo Spezzino, la Lunigiana, la Garfagnana, le Prealpi lombarde e le zone prealpine del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Durante la giornata di venerdì 13 novembre, il centro della depressione traslerà rapidamente verso l’alto Adriatico, spazzando il Nord-Est e il Centro Italia con una violenta sferzata temporalesca, grandinate di medie dimensioni e burrasche di vento, prima di allontanarsi verso i Balcani lasciando dietro di sé una scia di dissesti idrogeologici e un repentino calo termico.

Allerta meteo della Protezione Civile: sindaci pronti a ordinanze drastiche e chiusura delle scuole

Di fronte a un quadro sinottico così marcatamente compromesso, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso avvisi di condizioni meteorologiche avverse, diramando livelli di allerta meteo arancione e rossa su diversi bacini idrografici strategici. Il pericolo maggiore è rappresentato dalla fragilità del territorio: i versanti collinari e montuosi, resi instabili dall’acqua accumulata nelle ultime settimane, presentano un rischio imminente di frane, smottamenti e colate detritiche, mentre la rete idrografica minore e i grandi fiumi rischiano piene improvvise e locali tracimazioni.

In molteplici municipalità della Liguria, dell’alta Toscana e del Triveneto, le autorità di protezione civile locale monitorano costantemente l’evoluzione radar e idrometrica. Molti sindaci, alla luce delle indicazioni pervenute dai centri funzionali regionali, stanno predisponendo misure d’emergenza preventive, compresa l’emanazione di ordinanze urgenti per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, al fine di azzerare la mobilità stradale nelle fasce orarie a maggior rischio nubifragio. L’invito tassativo rivolto ai cittadini è quello di evitare qualsiasi spostamento non strettamente necessario, non sostare nei piani interrati o seminterrati, evitare i sottopassi e mantenersi a debita distanza dagli argini dei fiumi e dai litorali battuti da mareggiate impetuose.

Quadro regionale e provinciale: la mappa dettagliata delle aree più a rischio

La disamina geografica del peggioramento evidenzia settori che rischiano di vivere ore di straordinaria criticità idraulica e idrogeologica.

In Liguria, il territorio più vulnerabile rimane quello centro-orientale. Le province di Genova e La Spezia si trovano nel mirino principale del flusso di convergenza umida: sull’Appennino genovese e spezzino le stime indicano la possibilità di accumuli pluviometrici superiori ai 250 millimetri in ventiquattr’ore, con torrenti storicamente pericolosi che potrebbero rapidamente raggiungere i livelli di guardia. Anche le province occidentali di Savona e Imperia vedranno piogge continue e battenti, seppur con quantitativi leggermente inferiori ma comunque capaci di innescare scoscendimenti sui versanti più acclivi.

In Toscana, la ferita apertasi ieri in Versilia rischia di trasformarsi in un dramma idrogeologico. Le province di Massa-Carrara e Lucca sono considerate ad altissimo rischio alluvione: la Lunigiana, le Alpi Apuane e la Garfagnana fungeranno da barriera orografica insormontabile, scaricando a valle volumi d’acqua impressionanti. La massima allerta si estende alle province di Pisa, Pistoia, Prato e Firenze, dove la conca metropolitana dell’Arno e dei suoi affluenti come Ombrone Pistoiese e Bisenzio dovrà smaltire ondate di piena rilevanti. Più a sud, tra Livorno, Grosseto e Siena, non si escludono violente linee temporalesche marittime in grado di penetrare nell’entroterra con raffiche di vento tempestose e colpi di vento lineari.

In Piemonte e Lombardia, la presenza del cuscino freddo al suolo favorirà una precipitazione a tratti battente e costante. In Piemonte le maggiori cumulate si concentreranno sulle fasce pedemontane e alpine settentrionali tra Verbano-Cusio-Ossola, Biella, Vercelli e Novara, con piogge estese anche a Torino, Cuneo e Alessandria. In Lombardia, precipitazioni abbondanti colpiranno i settori prealpini e lacustri delle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia, con quantitativi d’acqua tali da ingrossare fiumi come Seveso e Lambro a Milano, e allagamenti diffusi nelle pianure di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

In Emilia-Romagna, l’attenzione è puntata sul crinale appenninico occidentale. I bacini montani delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena riceveranno precipitazioni monsoniche alimentate dal sollevamento orografico, con rapido rigonfiamento di fiumi come Trebbia, Taro, Secchia e Panaro. Piogge estese ma meno torrenziali bagneranno Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, dove a fare paura saranno soprattutto i venti sostenuti da est-sud-est e il mare agitato che ostacolerà il normale deflusso fluviale in Adriatico.

Nel comparto del Nord-Est, l’ingresso perturbato sarà particolarmente violento tra la serata di giovedì e il pomeriggio di venerdì. Nel Veneto, le zone a maggior pericolo alluvionale sono i bacini montani e pedemontani di Vicenza, Treviso, Belluno e l’alta pianura di Verona e Padova, mentre i litorali di Venezia e Rovigo dovranno fare i conti con l’acqua alta e possibili mareggiate provocate dallo scirocco tempestoso. In Friuli Venezia Giulia, le province di Pordenone e Udine vedranno rovesci di straordinaria entità lungo la fascia prealpina e le valli del Tagliamento, mentre a Gorizia e Trieste soffieranno raffiche di vento meridionale con raffiche fino a 80-90 km/h prima della rotazione a Bora. In Trentino-Alto Adige, piogge diffuse interesseranno le vallate di Trento e Bolzano, con quota neve inizialmente confinata a quote elevate sulle creste alpine a causa del forte richiamo mite.

Scendendo al Centro, l’asse perturbato scivolerà venerdì su Umbria, Lazio e versante adriatico. Rovesci e temporali intensi investiranno le province di Perugia, Terni, Viterbo, Rieti e l’area metropolitana di Roma, con il rischio di nubifragi lampo tra la capitale, Latina e Frosinone. Nelle Marche, da Pesaro-Urbino ad Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, e in Abruzzo, il richiamo caldo si tradurrà in condizioni instabili con temporali prefrontali e venti da burrasca sull’Appennino. La Sardegna, lambita direttamente dal transito del fronte freddo, vedrà temporali marittimi intensi in risalita sul versante occidentale e meridionale, tra il Cagliaritano, il Sulcis e il Sassarese.

Allarme rosso oltreconfine: venerdì 13 novembre incubo alluvioni per Slovenia e Croazia

La forza travolgente del ciclone non esaurirà la propria furia entro i confini italiani, ma andrà a impattare pesantemente sui Paesi contermini dell’alto bacino adriatico e balcanico. La giornata di venerdì 13 novembre si preannuncia catastrofica per la Slovenia e per la Croazia, dove le mappe previsionali evidenziano accumuli pluviometrici di proporzioni allarmanti.

In Slovenia, l’interazione tra l’intenso flusso sciroccale e la barriera delle Alpi Giulie e delle Caravanche genererà precipitazioni torrenziali senza sosta. I distretti occidentali della Goriška, della Carniola interna e la regione montuosa dell’alto Isonzo rischiano di superare i 250–300mm di pioggia in meno di diciotto ore, con il pericolo concreto di alluvioni catastrofiche, straripamenti improvvisi di torrenti montani e frane estese. Anche la capitale Lubiana e le pianure orientali risentiranno del passaggio del violento fronte temporalesco.

La situazione sarà altrettanto drammatica lungo la fascia costiera e montuosa della Croazia. L’Istria, il golfo del Quarnero con la città di Fiume (Rijeka) e la regione montuosa del Gorski Kotar si troveranno esattamente sulla direttrice di massima spinta dei venti di scirocco e delle celle temporalesche a mesoscala. Si prevedono mareggiate devastanti sulle coste dalmate e quarnerine, innalzamento eccezionale del livello del mare con allagamento dei centri storici costieri e precipitazioni cumulative da record, capaci di mandare in tilt il reticolo idrografico e di isolare interi centri abitati nell’entroterra collinare.

L’evoluzione meteorologica impone la massima prudenza e un monitoraggio costante e scrupoloso delle prossime ore, poiché la dinamica atmosferica innescata dal ciclone possiede un carico energetico idoneo a riscrivere la climatologia di questo mese di novembre, archiviando definitivamente la parentesi mite per spalancare le porte all’autunno più crudo ed estremo.

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