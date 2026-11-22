Il forte maltempo sta sferzando la nostra penisola in questa domenica 22 novembre, disegnando una mappa meteorologica ricca di contrasti che avrà ripercussioni inevitabili sui campionati italiani di calcio. Una vasta perturbazione sta colpendo l’Italia con piogge forti al nord e lungo tutte le regioni tirreniche. Già da questa mattina, precipitazioni abbondanti stanno interessando la Liguria, il Piemonte e la Lombardia, accompagnate da copiose nevicate sulle Alpi a partire dai 1.000 metri di altitudine. Nel corso del pomeriggio e della sera, il maltempo si estenderà in modo aggressivo portando forti piogge in Toscana, in Umbria, nel Lazio, in Campania e sulla Calabria tirrenica. Attesi rovesci intensi anche nelle zone interne di Marche e Abruzzo, e su tutto il nord-est: Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lombardia.

La mattinata si presenta tipicamente invernale su tutto il settentrione, con un freddo intenso in Pianura Padana che ha bloccato le colonnine di mercurio a ridosso dello zero anche in pieno giorno. Alle ore 10:40, i sensori meteorologici restituiscono un quadro glaciale, che riportiamo in rigoroso ordine di temperatura: +1°C a Belluno, +2°C a Trento, +3°C a Bolzano, +5°C a Parma e a Reggio Emilia, +6°C ad Alessandria, Bologna, Padova, Torino, Verona e Vicenza, +7°C a Bergamo, Brescia, Milano e Venezia. Tutti questi elementi atmosferici trasformeranno molti campi da gioco in veri e propri pantani. Andiamo a scoprire nel dettaglio le ripercussioni di questa perturbazione sulle partite di calcio in programma oggi, dalle serie maggiori fino ai dilettanti.

La Serie A combatte contro il freddo e i temporali emiliani

Il massimo campionato italiano si apre alle 12:30 con la sfida tra Juventus e Venezia all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri e i lagunari si affronteranno in un clima decisamente rigido, giocando sotto una pioggia battente e temperature inchiodate attorno ai +6°C. Tuttavia, sarà il blocco delle partite delle ore 15:00 a subire i danni maggiori a causa del forte maltempo. In Emilia-Romagna, terra in cui il ciclone insisterà con maggiore violenza nel pomeriggio, andranno in scena due incontri molto delicati: Bologna-Udinese allo stadio Dall’Ara e Sassuolo-Genoa al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Entrambe le sfide verranno disputate sotto un vero e proprio diluvio e sferzate da un freddo pungente (le massime non supereranno i +6°C).

In serata, i riflettori si accenderanno sui due grandi big match della giornata, che vedranno protagoniste le squadre lombarde. Alle 18:00 lo stadio San Siro ospiterà Milan-Frosinone, mentre alle 20:45 al Gewiss Stadium andrà in scena l’attesissimo scontro d’alta classifica Atalanta-Inter. La buona notizia per i tifosi presenti a Milano e a Bergamo è che in quegli orari la perturbazione dovrebbe concedere una piccola tregua: pioverà in entrambe le città, ma in modo nettamente più debole e gestibile rispetto alle forti piogge pomeridiane che flagelleranno l’Emilia Romagna.

La Serie B chiude la dodicesima giornata sotto l’acqua

Il campionato cadetto prevede oggi pomeriggio i posticipi che andranno a completare il tabellone della dodicesima giornata, iniziata ieri. Alle ore 15:00, allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, si giocherà Avellino-Mantova. L’incontro in Irpinia si preannuncia come una partita a forte rischio idrogeologico: non si teme la sospensione della gara, ma il campo pesante per la pioggia forte renderà la manovra del pallone estremamente difficile, penalizzando lo spettacolo.

Alle 17:15 sarà il turno di Arezzo-Padova. Anche allo stadio Città di Arezzo il meteo sarà tutt’altro che clemente: le previsioni confermano che pioverà forte, accomunando di fatto le condizioni climatiche di questa domenica di Serie B a quelle dei campi della massima serie.

Il girone A di Serie C: calcio al limite della neve

Scendendo nella Serie C, il girone A si candida a essere il raggruppamento più colpito dalle intemperie invernali. Si parte alle 12:30 con due sfide bagnatissime: Brescia-Renate allo stadio Mario Rigamonti e il sentito derby piemontese Pro Vercelli-Novara allo stadio Silvio Piola, entrambe condizionate dalla pioggia. Alle 14:30 l’attenzione si sposta all’Arena Civica Gianni Brera, storico stadio nel cuore della metropoli lombarda, dove l’Alcione Milano ospiterà il Lodi. Anche in questo caso, giocatori e tifosi dovranno fare i conti con gli ombrelli aperti e un terreno viscido.

Il tardo pomeriggio, alle 17:30, offrirà due sfide estreme. Sul lago di Garda, Desenzano del Garda-AlbinoLeffe si giocherà sotto scrosci di pioggia forte in una cornice cupa e autunnale. Ma l’attenzione meteorologica è tutta per lo stadio Polisportivo di Belluno, dove si affronteranno Dolomiti Bellunesi e Carpi. A quell’ora, la colonnina di mercurio segnerà tra +1°C e +2°C, un freddo molto intenso che farà rabbrividire i giocatori in campo. Date le temperature così basse, mancherà pochissimo affinché la pioggia si trasformi in neve, rendendo l’incontro una vera e propria battaglia nordica.

Il girone B di Serie C tra bufere costiere e maestrale impetuoso

Nel girone B di Serie C, il clima non sarà caratterizzato dal gelo, ma dalla violenza dei fenomeni. Situazione di massima allerta alle 14:30 allo stadio Armando Picchi per Livorno-Ravenna. La città labronica non dovrà fronteggiare solo le forti piogge, ma sarà flagellata da venti impetuosi e da una vera e propria tempesta di vento, con il rischio concreto di mareggiate lungo la costa che potrebbero creare disagi anche all’afflusso dei tifosi. Sempre alle 14:30 si scenderà in campo allo stadio Comunale di Piancastagnaio, suggestivo paesino in provincia di Siena, dove si disputerà Pianese-Gubbio sotto un cielo plumbeo carico di pioggia.

Contemporaneamente, in Sardegna, andrà in scena Torres-Spezia allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Questa è una partita anomala dal punto di vista atmosferico: non è prevista acqua, ma il pomeriggio sarà dominato da un vento di maestrale molto forte. Questo elemento atmosferico rischia di complicare non poco le traiettorie del pallone in un match di altissimo livello. La capolista Spezia, che sta dominando il campionato, farà visita alla formazione sassarese, attualmente quarta in classifica e lanciatissima in zona play-off.

Alle 17:30 la scena si divide. Da una parte la Romagna, con l’intenso derby Forlì-Reggiana allo stadio Tullo Morgagni, che si disputerà inevitabilmente sotto la pioggia. Dall’altra, ci spostiamo sulla costa adriatica marchigiana, allo stadio Riviera delle Palme, per Sambenedettese-Perugia. Questo importante “derby del centro Italia” godrà invece di un bel tempo e di una tregua atmosferica, distinguendosi dal resto delle partite settentrionali.

Il girone C di Serie C: il sole splende nel big match del Sud

Se al nord si battono i denti, il girone C di Serie C ci racconta un’Italia diametralmente opposta. Il bel tempo la farà da padrone su gran parte dei campi. L’evento principale assoluto è fissato per le ore 15:00 allo stadio Angelo Massimino, dove si sfideranno Catania e Bari. Le due piazze più blasonate del meridione si affronteranno in un big match infuocato, non solo agonisticamente ma anche climaticamente: si giocherà sotto un sole meraviglioso e con una temperatura ben superiore ai +25°C. Un vero clima primaverile per una gara fondamentale: dopo la sconfitta di ieri del Potenza, primo in classifica, sia il Catania che il Bari cercheranno una vittoria vitale per rilanciarsi nella disperata lotta per la vetta.

Sempre alle 14:30, sole pieno e clima ideale faranno da cornice a Altamura-Casarano. Le uniche lievi incertezze del Sud si avranno in due campi specifici. Alle 12:30, allo stadio 28 Settembre 1943 di Scafati (in Campania), Scafatese-Foggia si giocherà sotto un cielo nuvoloso ma senza particolari allarmi. Infine, alle 17:30, la lunga rassegna calcistica si chiuderà in Basilicata allo stadio Donato Curcio con Picerno-Giugliano: non si attendono grosse criticità, ma le nubi in transito non permettono di escludere del tutto il rischio di qualche debole pioggia a ridosso del fischio finale.

Caos in Serie D: altissimo il rischio rinvii per i nubifragi

Non possiamo ovviamente dimenticare il cuore pulsante del calcio dilettantistico nazionale, ovvero la Serie D, che in questa domenica rischia di subire un vero e proprio terremoto a livello di calendario. A causa della violenta ondata di maltempo, infatti, tantissime partite previste per questo pomeriggio potranno essere rinviate a data da destinarsi a causa dei veri e propri nubifragi che si stanno abbattendo senza sosta sulla Penisola.

L’allerta meteo è massima in particolar modo per i gironi del nord e del centro Italia, i più esposti alle precipitazioni torrenziali delle ultime ore. Considerando la natura capillare del torneo, suddiviso in ben nove raggruppamenti totali con centinaia di squadre impegnate in ogni singola provincia, è impossibile stilare in questo momento un elenco completo e definitivo di tutte le sfide a rischio. Tuttavia, le direttive per i direttori di gara sono chiare: laddove i continui nubifragi avranno reso i terreni di gioco dei veri e propri campi impraticabili, impedendo il regolare rimbalzo del pallone a causa di fango e pozzanghere, gli arbitri saranno costretti a decretare il rinvio, a tutela della regolarità sportiva e soprattutto dell’incolumità fisica dei calciatori.

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