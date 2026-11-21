L’atmosfera sta per entrare in una fase di straordinaria turbolenza che promette di riscrivere le regole meteo delle prossime settimane sull’intero continente nord-americano sotto la spinta di uno degli eventi di El Niño più potenti mai registrati negli ultimi centocinquant’anni. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli fisico-matematici mostrano infatti la formazione di una gigantesca onda stazionaria che dal settore centrale dell’Oceano Pacifico si allungherà progressivamente verso est fino a inglobare il Golfo del Messico, la penisola della Florida e l’intera fascia costiera orientale degli Stati Uniti entro la prima metà di dicembre.

Questo imponente corridoio di instabilità rappresenta la firma inconfondibile di un riscaldamento oceanico eccezionale che sta rilasciando enormi quantità di calore latente e umidità verso gli strati più alti della troposfera alterando profondamente la circolazione generale dei venti su scala emisferica.

Super El Niño e anomalie atmosferiche: una gigantesca onda planetaria attraversa il Pacifico

Per comprendere la portata reale di questo fenomeno basta osservare le mappe delle anomalie del potenziale di velocità nell’alta atmosfera che evidenziano con estrema chiarezza il contrasto tra le zone in cui l’aria sprofonda verso il suolo e quelle in cui invece viene risucchiata verso l’alto alimentando sistemi nuvolosi imponenti. Mentre l’area compresa tra l’Indonesia, l’Australia e il Pacifico occidentale risulta dominata da una vasta bolla di alta pressione e subsidenza atmosferica che inibisce quasi completamente la formazione di piogge, una lunghissima scia di intensa divergenza in quota si estende senza soluzione di continuità dal Pacifico equatoriale fino all’Atlantico settentrionale.

In tutta questa fascia colorata di blu intenso l’aria calda e carica di vapore acqueo viene costretta a salire rapidamente verso le quote superiori generando un ambiente ideale per lo sviluppo a catena di cicloni extratropicali e fronti perturbati particolarmente organizzati.

El Niño Express: la corrente a getto subtropicale diventa un’autostrada per le perturbazioni

Il motore principale di questa vera e propria autostrada del maltempo, ribattezzata dagli esperti statunitensi con il nome evocativo di El Niño Express, risiede nell’eccezionale accelerazione della corrente a getto subtropicale che scorre a circa dieci chilometri di quota.

Sotto la spinta termica generata dalle acque bollenti del Pacifico questo fiume d’aria ad altissima velocità diventa estremamente teso e rettilineo comportandosi come un gigantesco nastro trasportatore capace di agganciare l’umidità tropicale e scagliarla con violenza verso il continente. Secondo le analisi sinottiche più recenti questa configurazione barica favorirà il passaggio di almeno quattro distinte tempeste nel giro di appena due settimane colpendo ripetutamente la Florida, gli stati del Profondo Sud, la costa del Golfo e risalendo poi lungo tutto il litorale atlantico fino al New England. Le conseguenze al suolo di questa sequenza ravvicinata di perturbazioni potrebbero rivelarsi particolarmente critiche soprattutto per quei territori che dal punto di vista climatologico dovrebbero trovarsi nel pieno della loro stagione secca invernale.

Florida e Stati Uniti orientali: rischio nubifragi, alluvioni lampo e tornado fuori stagione

In Florida e lungo le coste sud-orientali l’arrivo continuo di impulsi instabili carichi di vapore acqueo, unito ai livelli record di umidità atmosferica globale registrati negli ultimi mesi, aumenta in modo esponenziale il rischio di nubifragi persistenti e alluvioni lampo su terreni già resi saturi dalle piogge delle settimane precedenti. Non tutti i sistemi depressionari avranno le medesime caratteristiche poiché alcuni si limiteranno a portare piogge diffuse e abbondanti ma altri troveranno condizioni di forte contrasto termico e di rotazione dei venti in quota tali da innescare fenomeni convettivi severi accompagnati da grandinate, raffiche di vento lineari e il concreto pericolo di tornado fuori stagione.

Le teleconnessioni atmosferiche e gli effetti del Super El Niño sull’inverno nordamericano

Questo scenario conferma come la fase culminante di questo Super El Niño stia già esercitando un dominio assoluto sul clima globale dimostrando che le teleconnessioni atmosferiche tra gli oceani tropicali e le medie latitudini possono trasformare radicalmente l’andamento di un’intera stagione. Mentre si continua a monitorare l’evoluzione di questa imponente onda planetaria resta evidente che le prossime settimane richiederanno la massima attenzione lungo tutto il versante orientale degli Stati Uniti dove l’inverno sta per aprirsi sotto il segno di una dinamicità atmosferica fuori dal comune.