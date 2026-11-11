Allerta meteo in Portogallo: il ciclone Charles si divide in due nuclei e si indebolisce

Il Portogallo è in stato di allerta massima per l’arrivo del ciclone Charles: scuole, spazi pubblici e perfino una grossa catena di supermercati sono rimasti chiusi, le attività all’aperto sono state proibite ed è stato sospeso il Web Summit, l’attesissima fiera internazionale dedicata al settore della tecnologia e dell’innovazione che ha luogo a Lisbona ogni anno a novembre. Il Ministro dell’Interno portoghese, Luís Neves, alla fine del Consiglio dei Ministri odierno, ha respinto le accuse di “eccesso di zelo” proveniente da una parte dell’opinione pubblica dopo l’apparente ridimensionamento dell’allerta meteo di oggi. Le misure di prevenzione sono state adottate anche in base alla recente esperienza dei fenomeni climatici estremi che, lo scorso gennaio, hanno provocato ingenti danni e almeno 14 morti, soprattutto nella provincia di Leiria.

Tuttavia il ciclone Charles, che la scorsa notte ha attraversato l’isola di Madeira, al suo arrivo sul continente si è diviso in due nuclei, indebolendosi. Rimangono le piogge intense, con diversi casi di allagamenti, soprattutto nelle province di Lisbona e Setúbal, ma con venti meno forti. “Dobbiamo smetterla di agire in modo reattivo, non possiamo intervenire solo quando avviene una tragedia“, ha detto il Ministro questo pomeriggio ai media, dichiarandosi “molto soddisfatto” delle misure adottate. Neves ha inoltre confermato che lo stato di allerta e le misure d’emergenza resteranno in vigore fino a mezzanotte, avvertendo che “il periodo più critico è ancora alle porte”.