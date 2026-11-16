Allerta Meteo, inizia la settimana più pazza dell’anno con il fiume atmosferico: forte maltempo e temperature estreme

Oggi, lunedì 16 novembre, segna l’inizio di una fase meteorologica straordinaria che cambierà radicalmente il volto di questo autunno, dando il via alla settimana più pazza dell’anno. Stiamo per vivere giorni caratterizzati da turbolenze incredibili e da un maltempo molto pericoloso scatenato da una configurazione sinottica di rara potenza. Il motore principale di questo grave sconvolgimento atmosferico è un profondissimo ciclone extratropicale, il cui centro di bassa pressione crollerà fino a toccare il valore eccezionale di 950hPa, posizionandosi in pieno oceano Atlantico nei pressi dell’Irlanda.

Questa immensa trottola depressionaria fungerà da vera e propria calamita planetaria, risucchiando aria carica di vapore acqueo direttamente dai tropici per poi scagliarla con violenza verso il bacino del mar Mediterraneo. In meteorologia didattica, questa specifica e affascinante dinamica prende il nome di fiume atmosferico (o atmospheric river): si tratta letteralmente di un nastro trasportatore sospeso nel cielo, lungo migliaia di chilometri e largo poche centinaia, in grado di trasportare verso le nostre latitudini quantità d’acqua spaventose, del tutto paragonabili per portata a quelle dei più grandi fiumi terrestri. L’impatto di questo flusso umido occidentale contro l’orografia del nostro Paese genererà conseguenze severe.

Il treno piovoso e l’effetto stau: verso un rischio idrogeologico grave

Le umide e miti correnti oceaniche si tradurranno in un treno piovoso inarrestabile che impatterà duramente sulle nostre regioni di ponente. Già nella giornata di domani, martedì 17, e con una successiva e severa recrudescenza attesa per giovedì 19, le precipitazioni colpiranno incessantemente tutta l’Italia tirrenica e le aree settentrionali. A rendere il quadro così preoccupante è il famoso effetto stau, noto anche come sollevamento orografico. Quando le correnti cariche di instabilità, spinte dai venti di burrasca, incontrano un ostacolo naturale imponente come la catena appenninica o l’arco alpino, sono fisicamente costrette a risalire verso l’alto. Salendo di quota, l’aria si raffredda, il vapore acqueo condensa molto rapidamente e genera precipitazioni che diventano torrenziali sui versanti direttamente esposti ai venti. A causa di questo meccanismo di esaltazione pluviometrica, regioni come Toscana, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia riceveranno accumuli estremi, con picchi di pioggia che potranno superare agevolmente i 50mm e i 100mm nel giro di pochissime ore. Considerando che in queste medesime zone ha già piovuto tantissimo nel corso dei giorni scorsi, i terreni si presentano ormai del tutto saturi d’acqua e incapaci di assorbire ulteriori rovesci, spalancando purtroppo le porte a un rischio idrogeologico grave per possibili frane, smottamenti e allagamenti lampo.

Turbolenze incredibili e venti da uragano: le coste sotto assedio

In questa congiuntura meteorologica così complessa, non sarà soltanto la pioggia a dettare legge, ma anche e soprattutto il vento. L’avvicinamento della profonda saccatura atlantica innescherà un gradiente barico spaventoso, che si tradurrà in correnti furiose di libeccio e ponente su gran parte della Penisola. Le attuali proiezioni matematiche indicano che le raffiche supereranno diffusamente i 140km/h, spazzando senza pietà i crinali montuosi e le coste maggiormente esposte. Queste turbolenze incredibili renderanno i bacini marittimi totalmente impraticabili, innalzando onde gigantesche che si abbatteranno con inaudita violenza sui litorali. I lungomari delle zone di mare esposte a ovest saranno flagellati da mareggiate furiose, capaci di provocare ingenti danni alle infrastrutture costiere, alle attività balneari e innescare un’intensa erosione delle spiagge. La violenza degli elementi richiederà la massima attenzione da parte di tutti, poiché il vento a tali velocità possiede un’energia cinetica devastante, in grado di sradicare alberi, scoperchiare tetti e abbattere cartelloni pubblicitari.

Il volto caldo della tempesta: i segreti dell’effetto foehn

Mentre il versante tirrenico e quello alpino faranno i conti con i violenti nubifragi, il resto d’Italia sperimenterà una situazione meteorologica diametralmente opposta e per certi versi surreale, dominata da anomalie termiche clamorose. Nella giornata di mercoledì assisteremo infatti a un’impennata repentina delle temperature sulle regioni di nord-ovest, con i termometri che schizzeranno fin oltre i +20°C a causa delle intense raffiche di favonio. Il favonio, comunemente noto in fisica dell’atmosfera come effetto foehn, rappresenta esattamente il rovescio della medaglia dell’effetto stau. Dopo aver scaricato tutta la sua enorme umidità sul versante sopravvento tramite violente piogge, l’aria scavalca le vette delle montagne e ricade a grandissima velocità verso le valli sottostanti. Scendendo verso il basso, la massa d’aria si comprime e si riscalda per ragioni termodinamiche legate al riscaldamento adiabatico, facendolo in modo molto più veloce rispetto a quanto si era raffreddata salendo. Questo vento di caduta irrompe quindi sulle pianure presentandosi molto secco, mite e a tratti caldissimo. La medesima dinamica di caduta appenninica, unita alla cosiddetta ombra pluviometrica, proteggerà i versanti delle regioni adriatiche e gran parte del sud Italia, dove il clima assumerà connotati quasi tardo-estivi: in tantissime località del meridione e del comparto adriatico si registreranno infatti valori che supereranno abbondantemente i +25°C, disegnando uno scenario termico totalmente anomalo per il mese di novembre.

Le misure preventive e l’estensione dell’allerta meteo

Di fronte a una configurazione tanto esplosiva, la macchina dell’emergenza statale ha già acceso i motori ed è pienamente operativa. La protezione civile è ampiamente mobilitata su tutto il territorio nazionale per monitorare e gestire questa prolungata fase di instabilità. La costante emissione dei bollettini di allerta meteo porterà i sindaci e le amministrazioni locali ad adottare misure di prevenzione ferree ma assolutamente indispensabili per la salvaguardia della popolazione. Nei comuni a maggior rischio verranno disposte ordinanze per chiudere le scuole di ogni ordine e grado, allo scopo primario di evitare gli spostamenti stradali nelle ore di maggiore intensità precipitativa e eolica. Contemporaneamente, sarà disposto il divieto di accesso a parchi, giardini pubblici e cimiteri per azzerare il pericolo derivante dall’inevitabile caduta di alberi, rami e detriti, oltre alla chiusura dei lungomari nelle zone esposte alle mareggiate di libeccio. La scienza meteorologica ci offre oggi gli strumenti per prevedere questi scenari estremi con grande precisione, ma per affrontare in totale sicurezza l’arrivo di questo fiume atmosferico occorrerà la massima prudenza e il rigoroso rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: