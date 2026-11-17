La giornata di oggi, martedì 17 novembre, entra di diritto negli annali della meteorologia italiana come uno degli esempi più eclatanti della spiccata variabilità tipica del clima Mediterraneo. L’Italia si ritrova letteralmente spaccata in tre da una profonda e violenta circolazione ciclonica oceanica atlantica che sta innescando dinamiche atmosferiche estreme, dividendo il Paese tra un inverno anticipato al Nord e un caldo anomalo al Sud, con in mezzo le piogge torrenziali nelle Regioni tirreniche. Chi prende un aereo tra Nord e Sud Italia (o viceversa) in queste ore, avrà la sensazione di atterrare su un pianeta climaticamente opposto rispetto a quello di partenza. Ma l’attenzione massima va riservata alle prossime ore, per le quali diramiamo un’importante e cruciale allerta meteo.

Ecco l’analisi dettagliata, lunga e approfondita di cosa sta accadendo e, soprattutto, di cosa ci aspetta.

Il Nord nella morsa del freddo: clima rigidamente invernale e piogge

Al Nord Italia la situazione è tipicamente e crudamente invernale. Sotto un cielo grigio e plumbeo, una massa d’aria fredda ha fatto crollare le colonnine di mercurio, con le temperature massime che, in Pianura Padana, fanno un’enorme fatica a superare i modesti valori di fine giornata. In pieno giorno, infatti, i termometri ci restituiscono una fotografia glaciale per il periodo: abbiamo soltanto +9°C a Torino, Udine e Pordenone, +8°C a Milano, Bologna, Ferrara, Treviso e Mantova, +7°C a Parma, Piacenza, Pavia, Brescia, Verona, Vicenza e Padova. La situazione è ancora più rigida a Cremona, dove il termometro segna addirittura +5°C. Fa decisamente freddo, e l’umidità accentua notevolmente la sensazione di disagio termico. Su queste regioni piove in modo diffuso, costante, trasformando la giornata in un vero e proprio anticipo di gennaio.

Allarme Nubifragi: il Tirreno settentrionale sott’acqua

Le piogge che bagnano il Nord si stanno rivelando particolarmente violente e critiche in una porzione specifica del territorio. In questo momento, precipitazioni a carattere di vero e proprio nubifragio stanno sferzando la Liguria orientale e l’alta Toscana. L’interazione tra i venti umidi meridionali e i rilievi sta creando l’effetto “stau” (sollevamento orografico), che ha già scaricato quantità d’acqua spaventose: gli accumuli pluviometrici superano abbondantemente i 100mm nello Spezzino e oltrepassano i 70mm nella provincia di Massa-Carrara, abbattendosi con forza sulle montagne alle spalle di Viareggio. In queste ore, piove ininterrottamente e copiosamente su tutta la Toscana, alzando il livello di guardia dei corsi d’acqua.

Una sorta di Primavera al Sud: sole e clima mite

Mentre il Nord batte i denti, il Sud Italia vive una situazione completamente e diametralmente differente. Richiamate dalla stessa bassa pressione che sta flagellando il settentrione, correnti d’aria mite di matrice subtropicale stanno inondando le regioni meridionali e le Isole Maggiori, regalando un clima che definire mite è un eufemismo. I dati termici sono clamorosi: in Puglia abbiamo +21°C a Bari e +20°C a Foggia. In Calabria il clima è dolcissimo con +22°C a Crotone e a Reggio Calabria. Le Isole Maggiori vivono una vera e propria giornata tardo-estiva: spiccano i formidabili +25°C di Catania e Siracusa, seguiti dai +23°C di Messina e dai +24°C di Palermo. Anche in Sardegna le maniche corte sono d’obbligo, con +23°C registrati a Cagliari e +22°C a Oristano.

Allerta Meteo: FOCUS tra stasera e domani (Mercoledì 18 Novembre)

L’articolo che state leggendo non è solo un resoconto, ma un bollettino di massima attenzione con le previsioni dettagliate per le prossime ore. La situazione atmosferica è destinata a degenerare ulteriormente. Infatti, nelle prossime ore, la perturbazione farà un ulteriore e pericoloso passo in avanti. Le piogge si intensificheranno drasticamente su tutta la Liguria orientale, la Toscana, l’Umbria e il Lazio. In serata, i fenomeni violenti raggiungeranno anche la Campania e le zone interne dell’Abruzzo. Massima allerta al confine nord-orientale: piogge molto forti, a carattere di nubifragio, si abbatteranno in serata su Trieste e, contestualmente, sulle vicine Slovenia e Croazia, generando un concreto e altissimo rischio di piogge alluvionali.

La giornata di domani, mercoledì 18 novembre, vedrà la traslazione del fronte perturbato verso sud. Continuerà a piovere a dirotto e senza sosta su tutta l’Italia tirrenica: Toscana, Umbria, Lazio, Campania e nuovamente le zone interne dell’Abruzzo saranno sotto la morsa del maltempo. Al mattino la situazione migliorerà sensibilmente al Nord Italia, ma nel pomeriggio l’ondata di maltempo farà il suo ingresso trionfale al Sud. Le piogge si sposteranno accanendosi sulla Calabria tirrenica: i nubifragi colpiranno il Cosentino, il Lametino fino a Catanzaro, per poi accanirsi pesantemente nel Vibonese e nel Reggino, in particolare sui crinali dell’Aspromonte.

Venti da uragano e mareggiate devastanti: raffiche oltre i 130 km/h

Le piogge non saranno l’unico pericolo. I veri, incontrastati dominatori della scena atmosferica tra la serata di oggi e la giornata di domani saranno i venti impetuosi di Libeccio. La burrasca si trasformerà in tempesta: ci aspettiamo raffiche furiose, con velocità che supereranno agevolmente i 100–130km/h. Questi venti spazzeranno tutte le regioni italiane. Il mare risponderà con violenza inaudita: sono attese mareggiate devastanti sulle coste esposte di Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Le onde potrebbero provocare gravi danni alle infrastrutture costiere. Il muro dell’Appennino comprimerà queste correnti, che si tufferanno sul versante orientale con raffiche di caduta catabatiche superiori ai 130km/h sul crinale che affaccia sull’Adriatico. La prossima notte sarà una vera “nottata tempestosa” con folate di vento distruttive attese nelle Marche, in Abruzzo e in Puglia.

Favonio e Garbino: temperature sulle “montagne Russe”

La ventilazione furiosa cambierà anche le carte in tavola sul fronte delle temperature, creando scenari folli per domani, mercoledì 18 novembre. Al Nord Italia, e in particolar modo in Piemonte, irromperà un violento vento di caduta dalle Alpi: il Favonio (o Föhn). Questo vento secco, scendendo di quota, si comprimerà e si scalderà rapidamente, asciugando i cieli e facendo letteralmente schizzare in alto i termometri. Domani assisteremo a una giornata incredibilmente calda per il Nord: si supereranno agilmente i +20°C a Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Questa folle espansione termica si estenderà anche all’Emilia Romagna (compresa Bologna); rispetto ai valori glaciali odierni avremo un incredibile salto di oltre +10°C in più!

Al Centro-Sud le temperature aumenteranno ulteriormente grazie all’azione rovente del vento di caduta appenninico sul versante adriatico, il temibile Garbino. Sotto le sue forti raffiche, l’aria si infiammerà: Pescara potrà tranquillamente sfondare la soglia dei +25°C, mentre Termoli, Foggia e Bari supereranno i +24°C. Ma il picco del caldo anomalo si registrerà nuovamente in Sicilia, dove sembrerà di essere tornati a luglio. I termometri raggiungeranno addirittura la vertiginosa quota di +28°C a Catania e Siracusa, e ben +27°C a Palermo. Sarà una giornata dominata dal caldo eccessivo in tutto il Centro-Sud Italia, a completare un quadro meteorologico di rara e pericolosa intensità che terrà col fiato sospeso l’intera nazione.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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