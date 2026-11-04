Allerta Meteo, l’Aeronautica avverte: peggioramento da stasera, maltempo in una regione fino a domani

L’autunno torna a mostrare il suo volto più severo e minaccioso portando un’ondata di maltempo che sta per colpire duramente specifiche aree del nostro Paese. Un intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche si abbatterà in queste ore scatenando fenomeni di forte intensità, facendo scattare l’allerta meteo. Le correnti instabili in transito sui nostri mari determineranno lo sviluppo di pericolose celle temporalesche particolarmente attive capaci di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua in lassi di tempo estremamente ristretti.

L’avviso ufficiale dell’Aeronautica Militare

Per far fronte a questa imminente minaccia atmosferica il Servizio Meteo dell’Aeronautica Militare ha diffuso un bollettino ufficiale per inquadrare con esattezza le aree maggiormente esposte ai fenomeni avversi. Come riportato nel comunicato diramato dagli esperti l’attenzione si concentra principalmente sull’isola sarda: “Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 04/11/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: si prevedono dalla serata di oggi mercoledì 4 novembre 2026 fino al tardo pomeriggio di domani giovedì 5 novembre, precipitazioni intense a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna orientale, in particolare lungo i settori costieri della regione. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

Precisazioni sull’impatto al suolo

Le tempistiche fornite dagli specialisti militari delineano quindi un quadro piuttosto turbolento che si protrarrà per l’intera nottata e per buona parte della giornata di domani. In merito a questa severa previsione diramata, è doveroso specificare che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi riportati si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: