Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare: domani piogge intense e temporali in 5 regioni

Dopo una breve pausa nella giornata di oggi, il maltempo tornerà ad interessare l’Italia già dalle prime ore di domani, domenica 15 novembre. In particolare, i fenomeni più intensi sono previsti sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna. In queste aree, sono previsioni precipitazioni intense anche a carattere temporalesco. Per informare la popolazione sulle criticità previste, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un bollettino dettagliato.

L’avviso ufficiale dell’Aeronautica Militare

Di seguito riportiamo integralmente il testo dell’avviso dell’Aeronautica Militare, in cui vengono descritte le aree maggiormente interessate e le tempistiche con cui il maltempo si farà sentire.

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 14/11/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: si prevedono per la giornata di domani, domenica 15 novembre 2026, precipitazioni intense anche a carattere temporalesco: dalle prime ore della notte e fino alla tarda mattinata sulla Sardegna e sul Lazio; dalla tarda mattinata e fino a sera sulla Campania, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica”.

Precisazioni sugli impatti territoriali

È opportuno chiarire le competenze riguardanti la valutazione dei rischi sul suolo nazionale: le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: