Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare: persistono piogge intense, raffiche di burrasca e mareggiate

Gli effetti dell’ondata di maltempo in atto sull’Italia, responsabile di esondazioni, allagamenti e frane in diverse regioni, si faranno sentire ancora per tutta la giornata di oggi, venerdì 13 novembre. Persisteranno, infatti, precipitazioni intense e temporali sui settori appenninici centrali. Continueranno anche a soffiare forti venti, con raffiche di burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte del Centro-Sud.

L’avviso ufficiale dell’Aeronautica Militare

Per informare la popolazione sulle criticità previste, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un bollettino dettagliato. Di seguito riportiamo integralmente il testo dell’avviso, in cui vengono descritte le aree maggiormente esposte al maltempo.

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 13/11/26. Persistono fino alla serata di oggi, venerdì 13 novembre 2026, precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco sui settori appenninici di Toscana, Marche, Umbria e Lazio. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono inoltre, venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte: occidentali, fino alla sera di oggi, venerdì 13 novembre 2026, sulla Sardegna; sudoccidentali, fino alla sera di oggi, venerdì 13 novembre 2026, sui settori appenninici di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata; sudoccidentali, fino al termine della giornata di oggi, venerdì 13 novembre 2026, sui settori appenninici della Calabria“.

Precisazioni sugli impatti territoriali

È opportuno chiarire le competenze riguardanti la valutazione dei rischi sul suolo nazionale: le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: