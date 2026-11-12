Allerta Meteo, l’avviso dell’Aeronautica Militare: piogge abbondanti, temporali e raffiche di burrasca al Centro-Nord

La tempesta Charles tiene l’Italia nella morsa del maltempo. In particolare, anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, venerdì 13 novembre, il Centro-Nord sarà interessato da precipitazioni intense e abbondanti, temporali e forti raffiche di vento, fino a burrasca o burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Il maltempo si estenderà ulteriormente verso sud rispetto a quanto accaduto finora, coinvolgendo anche Lazio, Umbria, Marche e Campania.

L’avviso ufficiale dell’Aeronautica Militare

Per informare la popolazione sulle criticità previste, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha diramato un bollettino dettagliato. Di seguito riportiamo integralmente il testo dell’avviso, in cui vengono descritte le tempistiche e le aree maggiormente esposte al maltempo.

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/UTC del 12/11/26. Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore: in considerazione del transito della tempesta denominata Charles, persistono precipitazioni abbondanti, anche a carattere di temporale: fino alla serata di oggi, giovedì 12 novembre, 2026, sulla Liguria, sui settori ovest dell’Emilia-Romagna e centro-nord della Toscana, in particolare con cumulati molto abbondanti su Levante ligure e alta Toscana; fino alle prime ore di domani, venerdì 13 novembre, sul Friuli-Venezia Giulia, in particolare con cumulati molto abbondanti sul settore est della regione. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Persistono inoltre, venti forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte e intense mareggiate lungo le coste esposte: fino alla sera di oggi, giovedì 12 novembre, sul settore nord della Sicilia; fino al mattino di domani, venerdì 13 novembre, sulla Toscana e sui settori appenninici di Emilia-Romagna e Umbria; fino alla sera di domani, venerdì 13 novembre, sui settori appenninici di Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, in rotazione da ovest dalle prime ore domani su quest’ultima regione.

Persiste inoltre, fino alle prime ore di domani, venerdì 13 novembre, stato del mare fino a molto agitato sul Canale di Sardegna. Si prevedono dalle prime ore, e fino alla serata di domani, venerdì 13 novembre, precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco sui settori appenninici del Lazio, in estensione dalla mattinata a quelli di Toscana, Marche e Umbria. I temporali saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Precisazioni sugli impatti territoriali

È opportuno chiarire le competenze riguardanti la valutazione dei rischi sul suolo nazionale: le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: