Allerta Meteo Lazio: domani pioggia, venti di burrasca e mareggiate

Allerta meteo gialla per criticità idrogeologica per temporali nel Lazio. Dal mattino di domani, giovedì 12 novembre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca sudoccidentali, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici e mareggiate lungo le coste esposte. Previste anche precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone interne. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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