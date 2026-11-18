Dalle prime ore di domani, giovedì 19 novembre 2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali specie sui settori costieri e montuosi, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Pertanto, il Centro Funzionale Regionale ha decretato un’allerta meteo gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. Inoltre, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori settentrionali e orientali della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, dal mattino di domani, giovedì 19 novembre 2026 e per le successive 12 ore.

Allerta Meteo a Roma: l’avviso del Comune

Alla luce dell’allerta meteo diramata dal Centro Funzionale Regionale, il Comune di Roma ha fornito indicazioni alla popolazione. Le indicazioni alla cittadinanza sono di non esporsi a rischi e di adottare i seguenti comportamenti di autoprotezione: evitare, se possibile, di sostare all’aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così di essere colpiti dall’eventuale caduta di oggetti; fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, carichi sospesi, strutture espositive o commerciali temporanee; evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami o cadute di alberi; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; prestare cautela alla guida di autoveicoli – specie se telonati e caravan – e motoveicoli, al fine di evitare possibili sbandamenti a causa delle raffiche di vento, all’occorrenza, fermarsi; tenersi informati sull’evoluzione della situazione e seguire le indicazioni fornite dalle Autorità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.