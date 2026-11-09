Allerta Meteo, l’Estate di San Martino cancellata da un ciclone esplosivo: forti piogge tutta la settimana, verso le scuole chiuse. Lo scirocco fa paura, ma nel weekend torna il freddo

La settimana si apre sotto una coltre plumbea e compatta che avvolge da nord a sud l’intero stivale. In questa giornata di lunedì 9 novembre, chiunque metta piede fuori casa avverte all’istante una sensazione di freddo pungente, severo, a tratti quasi invernale. I cieli si presentano coperti o densamente nuvolosi su tutte le regioni, mentre le temperature diurne faticano tremendamente a salire anche nel momento di massima insolazione teorica. Alle ore dodici e trenta, in pieno giorno, i termometri delineano un quadro termico impressionante: le metropoli del Nord come Milano, Torino e persino la costiera Genova restano inchiodate a una temperatura di appena +10°C, condivisa con gran parte delle altre città della pianura Padana come Parma, Piacenza, Brescia, Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Padova e Vicenza.

Ancora più rigida è l’aria che stagna sulla pianura padana occidentale, dove Lodi, Novara, Pavia e Alessandria si fermano ad appena +9°C, stessa temperatura di Ferrara, Trento e Bolzano. La maglia nera del freddo appartiene tuttavia a Varese e Cremona, che con un valore di soli +8°C in pieno giorno stanno vivendo una giornata tipicamente invernale ad inizio novembre. Spostandoci verso est, la colonnina di mercurio sale di pochissimo, raggiungendo +11°C a Venezia, Treviso e Pordenone, +12°C a Udine e toccando +13°C a Rimini e Trieste. Scendendo verso il Centro Italia il clima si mantiene fresco e uggioso, con appena +12°C ad Ancona, Arezzo e Jesi, salendo a +14°C a Firenze e Siena, a +15°C a Pisa e raggiungendo i +16°C nella capitale Roma. Al Meridione e sulle Isole Maggiori la situazione termica risente già dei primi respiri marittimi, pur in un contesto di cielo cupo: si registrano +21°C a Catania, Siracusa e Agrigento, +20°C a Palermo, Messina e Reggio Calabria, mentre troviamo +18°C a Crotone, +17°C a Bari, Napoli, Brindisi, Lecce e Catanzaro, fino ai +16°C di Taranto e Vibo Valentia. Spicca invece la Sardegna, dove le prime correnti richiamate dal largo portano +23°C a Oristano e ben +21°C tra Cagliari e Iglesias.

Ma questo freddo diffuso non è che l’ingannevole preludio a uno sconquasso barico senza precedenti: domani, martedì 10 novembre, arriva lo scirocco a ribaltare completamente la situazione!

L’illusione infranta dell’estate di San Martino: la storia, il mito e il ribaltamento della tradizione

Nel cuore della memoria rurale europea, l’estate di San Martino ha sempre incarnato un mirabile momento di respiro e serenità. La narrazione popolare affonda le sue radici nell’inverno del 335 dopo Cristo quando, secondo la tradizione agiografica, il giovane soldato romano Martino di Tours incontrò alle porte di Amiens un mendicante infreddolito e coperto di stracci. Tagliando a metà il suo mantello con la spada per donarne un lembo al povero, Martino fu testimone di un evento prodigioso: il cielo si rasserenò d’incanto e una luce mite e tiepida scaldò la terra. Da allora, l’11 novembre è diventato nella cultura contadina la data simbolo della chiusura dell’annata agraria, il giorno in cui si spillava il vino novello dalle botti, si arrostivano le castagne e si rinnovavano i contratti di mezzadria. Scientificamente parlando, questa ricorrenza poggia sulla frequente rimonta in questo periodo di una robusta campana di alta pressione di matrice azzorriana o subtropicale, capace di regalare giornate terse, stabili e dolci.

Quest’anno, tuttavia, la realtà sinottica ha deciso di cancellare qualunque parvenza di poesia. Nonostante la risalita termica attesa nel corso della settimana al Centro-Sud, non ci troveremo affatto di fronte alla proverbiale e piacevole tregua autunnale. L’anticiclone non riuscirà a erigere il suo scudo protettivo sul nostro bacino e al suo posto prenderà forma una violenta e prolungata ondata di forte maltempo con piogge estreme che si protrarrà per l’intera settimana. L’aumento termico che vivremo non sarà figlio della calma solare, ma di una devastante sciroccata carica di umidità e aria tropicale che andrà a esasperare i contrasti termici, trasformando la ricorrenza di San Martino in un incubo d’acqua e burrasca.

Allerta Meteo Martedì 10 novembre: la sciroccata di San Martino parte con piogge torrenziali sul versante tirrenico

La miccia del peggioramento si accenderà già dalla giornata di domani, martedì 10 novembre, quando il primo fronte perturbato collegato all’affondo atlantico comincerà a premere contro il mar Tirreno. Sarà l’inizio ufficiale di quella che possiamo definire la sciroccata di San Martino, una fase di acuta instabilità che spazzerà via ogni residuo di stabilità atmosferica. Fin dalle prime ore del mattino pioverà a dirotto lungo tutta la fascia tirrenica, con precipitazioni battenti e localmente a carattere di nubifragio che investiranno la Liguria, l’alta Toscana, le coste del Lazio e i rilievi della Campania.

Questo primo peggioramento agirà come una pericolosa preparazione del terreno: i terreni, già intrisi d’acqua per i trascorsi autunnali, andranno incontro a una rapida saturazione idrica, perdendo la naturale capacità di drenaggio. I torrenti e i corsi d’acqua minori vedranno salire i propri livelli ben prima dell’arrivo della fase più distruttiva della tempesta. Anche il Piemonte e la Lombardia vedranno un progressivo infittirsi delle precipitazioni, che assumeranno carattere diffuso e insistente, mentre i venti meridionali cominceranno a rinforzare sensibilmente sui mari occidentali, preparando il terreno al salto di scala che si consumerà a metà settimana.

Il ciclone atlantico diventa mediterraneo: il baratro barico tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre

L’apice della crisi si concretizzerà nella seconda metà della settimana, quando un profondo ciclone atlantico farà il suo ingresso trionfale nel bacino del Mediterraneo occidentale, evolvendo in una micidiale ciclogenesi esplosiva. Le proiezioni del modello meteorologico tedesco mostrano con drammatica chiarezza come la depressione andrà a isolarsi con un centro di massa posizionato tra il mar Ligure e il golfo del Leone, scavando un minimo barico pauroso, compreso tra 980 hPa e 985 hPa. È una struttura mostruosa per la nostra area geografica, paragonabile alle grandi tempeste oceaniche per profondità e dinamismo.

Allo stesso tempo, sulle regioni meridionali e sul comparto balcanico la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1010 hPa, strutturando un gradiente barico spaventoso compresso in pochissimi gradi di latitudine. La differenza di pressione farà da volano a venti furiosi di scirocco e libeccio che investiranno l’Italia a velocità di burrasca o tempesta, risucchiando enormi quantità di calore e vapore acqueo dalla superficie marina. La macchina atmosferica troverà così una scorta sterminata di carburante termodinamico, creando le condizioni perfette per lo sviluppo di fenomeni estremi su vasta scala.

Temporali autorigeneranti V-shaped e rischio alluvioni: giovedì 12 e venerdì 13 novembre da allerta rossa

Le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre si profilano come due giornate tremende, destinate a entrare nella cronaca meteorologica come una delle fasi più critiche degli ultimi decenni. La concomitanza tra l’afflusso caldo-umido meridionale e l’aria più fredda in discesa dall’Europa centrale darà vita a pericolosissime linee di confluenza e convergenza meteorologica nei bassi strati. È proprio lungo queste invisibili cicatrici bariche che si innescheranno i temuti temporali autorigeneranti a mesoscala di tipo V-shaped.

Questi sistemi temporali prendono forma quando la corrente di scirocco impatta contro l’aria fredda continentale o contro gli imponenti bastioni orografici, costringendo la massa d’aria calda a sollevarsi violentemente in quota con una spinta convettiva inesauribile. Il temporale assume la sua tipica sagoma a freccia e rimane bloccato sulle medesime coordinate geografiche per molte ore consecutive, continuando a scaricare centinaia di millimetri di pioggia senza mai allontanarsi. In prima linea ci saranno la Liguria e la Toscana, storicamente vulnerabili a queste configurazioni ad alto impatto, ma il rischio alluvioni riguarderà l’intero Nord Italia, con particolare gravità per il Piemonte e la Lombardia, dove i bacini idrografici rischiano di non reggere la violenza degli apporti pluviometrici. La situazione sarà talmente critica che con ogni probabilità giovedì 12 e venerdì 13 le scuole chiuse per allerta meteo diventeranno un provvedimento necessario e inevitabile in moltissimi comuni, con intere province che si apprestano a blindarsi per proteggere la pubblica incolumità.

La minaccia dei tornado: le aree a rischio tra Liguria, Toscana, Lazio, Veneto e Romagna

L’elevatissima energia termica in gioco e il marcato shear del vento, ovvero la variazione di intensità e direzione delle correnti con l’aumentare della quota, innalzeranno in maniera vertiginosa il rischio di tornado. Quando masse d’aria calda e satura di umidità come quelle sciroccali entrano in collisione con i venti più freddi al suolo, i cumulonembi temporaleschi iniziano a ruotare su se stessi, trasformandosi in supercelle altamente pericolose.

Tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, le aree a più elevata criticità per la formazione di trombe d’aria marine capaci di toccare terra come tornado distruttivi saranno i litorali e le pianure costiere di Liguria e Toscana, ma l’allarme si estenderà con altrettanta violenza al Lazio e all’entroterra romano. Sulle pianure del Nord-Est, la convergenza tra lo scirocco risalente dall’Adriatico e i venti orientali padani creerà le condizioni ideali per fenomeni vorticosi anche sul Veneto e sulla Romagna, dove celle temporalesche isolate potrebbero scatenare raffiche di downburst devastanti, grandinate di grossa taglia e tornado di notevole potenza in grado di provocare ingenti danni a strutture, tetti e alberature.

Il paradosso del Sud: caldo da foehn fino a +29°C, sabbia del Sahara e coste sotto assedio

Mentre il Centro-Nord farà i conti con l’incubo dell’acqua e dei venti rotanti, il Mezzogiorno e le Isole vivranno un’evoluzione atmosferica totalmente diversa ma altrettanto esasperata e insidiosa. La violenta risalita di correnti africane solleverà dal cuore del deserto un’immensa nube di sabbia del Sahara, che renderà i cieli lattiginosi, opachi e quasi spettrali, schermando la luce del sole e creando un ambiente surreale. Lungo i litorali e sui mari meridionali soffieranno venti tempestosi che innescheranno imponenti mareggiate, con onde alte metri che si abbatteranno con forza distruttiva sulle banchine portuali e sui lungomari esposti allo scirocco.

In questo contesto, il comportamento termico sarà caratterizzato da un marcato dualismo orografico causato dal vento di caduta, il cosiddetto foehn. Laddove le correnti meridionali scavalcheranno le catene montuose precipitando verso il mare e riscaldandosi per compressione adiabatica, i termometri impazziranno: assisteremo a picchi impressionanti di +28/+29°C lungo la fascia tirrenica della Sicilia, tra Palermo e la provincia di Messina, mentre il nord-est della Sardegna, sottovento al Gennargentu, registrerà valori estivi di +26/+27°C. Un calore anomalo colpirà anche il versante adriatico, dove il foehn appenninico spingerà le temperature tra +25/+26°C tra Abruzzo, Molise e la Puglia. Al contrario, tutte le zone direttamente esposte ai quadranti meridionali, come la Campania, i litorali della Calabria, la costa ionica della Sicilia, il Canale di Sicilia e la piana di Cagliari, rimarranno avvolte da un’aria molto più fresca, umida, carica di salsedine e dense foschie, senza alcun beneficio dal vento di caduta.

Il colpo di scena del weekend: sabato irrompe la bora, temperature in picchiata e domenica gelate diffuse

La furia del ciclone non si esaurirà rapidamente e la coda del maltempo continuerà a farsi sentire anche nella prima parte di sabato 14 novembre, ma proprio nel corso di questo fine settimana l’assetto europeo subirà un improvviso ribaltone. Con la traslazione del perno depressionario verso levante, il richiamo sciroccale verrà bruscamente tagliato e alle sue spalle si aprirà la porta alle gelide correnti continentali provenienti dal nord-est europeo.

Nella giornata di sabato farà la sua comparsa impetuosa la bora, che farà il suo ingresso nel golfo di Trieste spazzando l’alto Adriatico con raffiche violente e penetrando a fondo nella pianura padana e lungo le regioni adriatiche. Questo impetuoso ricambio d’aria provocherà un vero e proprio crollo delle temperature, che scenderanno a picco in poche ore cancellando l’anomalia calda al Sud e riportando un assaggio di pieno inverno su tutto il Nord e sul medio Adriatico. La quota neve subirà un tracollo clamoroso: dopo aver bagnato le vette oltre i duemila metri nei giorni precedenti, la dama bianca farà il suo ritorno sull’arco alpino e sulla dorsale appenninica settentrionale fino a quote di 900–1000 metri, con la possibilità di spingersi localmente anche più in basso durante i rovesci più intensi. Nella successiva giornata di domenica 15 novembre, l’espansione provvisoria di un promontorio d’aria più secca favorirà cieli limpidi e una forte dispersione termica notturna, aprendo la strada a estese e diffuse gelate al suolo sulle pianure settentrionali e nelle conche interne del Centro, sancendo il passaggio repentino dall’acqua alluvionale al ghiaccio.

Uno sguardo al lungo termine: una nuova minaccia atlantica all’orizzonte

La tregua del fine settimana rischia di essere soltanto un intermezzo effimero prima di una nuova fase perturbata. Volgendo lo sguardo al lungo termine, le proiezioni modellistiche per la settimana successiva mostrano un oceano Atlantico ancora in piena e vigorosa attività, pronto a sfornare una nuova e imponente perturbazione diretta verso il Mediterraneo. Questa dinamica potrebbe presto innescare una nuova ciclogenesi con un ennesimo richiamo di scirocco e carichi d’acqua abbondanti diretti verso le nostre regioni già provate. Monitoreremo costantemente l’evoluzione ora dopo ora nei prossimi aggiornamenti, ma per il momento la priorità assoluta resta l’imminente passaggio del mostro ciclonico di metà settimana, che impone a tutti noi la massima cautela e una rigorosa preparazione.

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