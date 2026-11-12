Allerta Meteo Liguria, continuano forti piogge: allarme arancione sul Levante fino a domani

Continua l’allerta meteo arancione sul Levante ligure. Arpal segnala che da ieri pomeriggio piogge diffuse e rovesci, localmente forti, interessano l’estremo Levante ligure, in particolare al confine con la Toscana. Al momento le precipitazioni più intense si concentrano sul mare, nelle prossime ore torneranno a intensificarsi anche sull’entroterra, colpendo in particolare il settore orientale. Alla luce di queste previsioni, Arpal rimodula così l’allerta meteo:

Ponente (Zona A): verde

Centro (Zona B): allerta gialla fino alle 18:00 di oggi

Levante (Zona C) allerta arancione fino a mezzanotte di oggi su tutte le classi di bacino. Domani, venerdì 13 novembre, i bacini piccoli e medi passeranno a gialla dalla mezzanotte, salvo una finestra di arancione per criticità idro dalle 4 alle 11. Sui bacini grandi l’allerta sarà arancione fino alle 14:00 di domani

Versanti padani di ponente (Zona D): verde

Versanti padani di levante (Zona E): allerta gialla fino alle 20:00 di oggi

Attenzione al fiume Magra

La situazione più delicata riguarda il fiume Magra. A causa delle piogge già cadute e dei terreni ormai saturi, il fiume sta già registrando importanti deflussi di piena. Tra il pomeriggio e la serata di oggi è previsto un nuovo e deciso rialzo dei livelli idrometrici, con il rischio di esondazioni diffuse nelle aree golenali e nelle zone limitrofe al corso d’acqua nel tratto finale del fiume.

Nuovo peggioramento venerdì 13 novembre

Dopo una temporanea attenuazione delle piogge tra questa sera e le prime ore della notte, il tempo peggiorerà di nuovo nella mattinata di domani, venerdì. Nuovi rovesci o temporali sul Levante potranno causare allagamenti e locali esondazioni anche lungo i rii e i torrenti minori, mentre sull’asta principale del Magra potranno ancora essere presenti critictà legate al passaggio della piena. Si segnala inoltre nella giornata di domani l’aumento del moto ondoso, con mareggiate previste su tutta la costa ligure. La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.