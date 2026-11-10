Allerta Meteo Liguria: domani nuovo peggioramento, codice giallo nel Levante

Arpal ha emesso un’allerta meteo codice giallo sul levante della Liguria Zona C (su tutte le classi di bacino) dalle 12:00 di domani mercoledì 11 novembre Nelle prossime 48 ore, spiega l’agenzia regionale in una nota, “il susseguirsi di perturbazioni atlantiche e l’afflusso di aria mite e umida dal Mediterraneo determineranno condizioni di instabilità, con piogge e temporali. L’interazione di questi flussi con i rilievi regionali, soprattutto a Levante, potrà favorire precipitazioni abbondanti e localmente intense, con fasi di maltempo anche severo intervallate da pause di durata variabile. La perturbazione più intensa della serie è attesa per giovedì 12 novembre“.

Oggi martedì 10 novembre, “le precipitazioni hanno interessato il centro levante della regione dove insisteranno anche nel pomeriggio. I fenomeni, di intensità generalmente debole o moderata, si attenueranno nel corso della serata. Domani, mercoledì 11 novembre si attende un nuovo peggioramento nel corso della giornata, con rovesci e temporali che coinvolgeranno in prevalenza i settori di levante, risultando localmente intensi“.

La fase che potrebbe richiedere maggiore attenzione è attesa appunto per giovedì 12 novembre, “quando l’affondo deciso del fronte atlantico sarà accompagnato da piogge diffuse, rovesci e temporali su tutta la regione, con una tendenza all’ attenuazione dei fenomeni solo in serata sul Centro-Ponente. Sarà dunque questa la giornata da monitorare con maggiore attenzione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle precipitazioni. A partire da venerdì, la tendenza indica un graduale esaurimento dei fenomeni e una progressiva attenuazione dell’instabilità nei giorni successivi“, sottolinea Arpal.

Venti moderati a partire da domani, con una ventilazione in aumento nella giornata di giovedì, “quando si potrebbe anche avere una mareggiata sulle coste di levante, ancora da confermare. Aumento delle temperature minime con scarsa escursione termica Il quadro meteorologico rimane comunque in evoluzione: saranno necessari ulteriori aggiornamenti per definire con maggiore precisione la distribuzione, l’intensità e la tempistica delle precipitazioni“, concludono gli esperti Arpal.

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