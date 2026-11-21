Una nuova perturbazione è pronta a investire la Liguria, portando piogge diffuse, temporali anche forti e una mareggiata intensa lungo tutte le coste. Per la giornata di domenica 22 novembre 2026, ARPAL ha diramato un’allerta meteo gialla sulle zone B, C ed E, corrispondenti al Centro, al Levante e ai versanti padani di Levante. Le prime criticità sono attese già dalle ore 6 del mattino, mentre le precipitazioni più intense si concentreranno soprattutto tra la mattinata e la parte centrale della giornata. La situazione più delicata riguarda il Levante ligure, dove l’allerta interesserà tutte le classi di bacino, compresi quelli grandi. A rendere particolarmente sensibile il territorio è la condizione dei terreni, già saturi dopo le precipitazioni degli ultimi giorni, insieme alla presenza di portate fluviali ancora superiori ai valori ordinari. Le nuove piogge potrebbero quindi determinare ulteriori innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con possibili criticità localizzate. Al peggioramento delle condizioni atmosferiche si aggiungerà quello del mare. Dal pomeriggio-sera di domenica è previsto un deciso aumento del moto ondoso, con mareggiate intense su tutto il litorale ligure, particolarmente significative lungo le coste di Levante. La fase di mare agitato proseguirà anche durante la notte e nella mattinata di lunedì 23 novembre.

Allerta gialla ARPAL: tutti gli orari e le zone interessate

L’allerta diramata da ARPAL prevede orari e condizioni differenti a seconda delle aree territoriali e delle dimensioni dei bacini idrografici. Sul Centro della Liguria, zona B, l’allerta gialla interesserà i bacini piccoli e medi dalle ore 6 alle ore 14 di domenica 22 novembre. Sul Levante, zona C, il livello di allerta sarà giallo dalle ore 6 alle ore 18 e riguarderà tutte le classi di bacino, quindi piccoli, medi e grandi. Si tratta dell’area per la quale è prevista la finestra temporale di allerta più estesa, anche in considerazione delle condizioni idrologiche determinate dalle precipitazioni precedenti. Sui versanti padani di Levante, zona E, l’allerta gialla sarà attiva dalle ore 6 alle ore 16, limitatamente ai bacini piccoli e medi. Rimarranno invece in condizione verde il Ponente ligure, zona A, e i versanti padani di Ponente, zona D.

La perturbazione dalla penisola iberica e il rinforzo dello scirocco

La giornata di sabato 21 novembre è caratterizzata da condizioni meteorologiche ancora stabili sulla Liguria, grazie alla protezione esercitata dall’alta pressione. Il cielo si presenta inizialmente sereno su tutta la regione, ma nel corso della giornata è previsto un progressivo aumento della nuvolosità, collegato all’avvicinamento di un’area depressionaria presente sulla penisola iberica. Il cambiamento diventerà più evidente domenica, quando la perturbazione attraverserà rapidamente il Nord Italia. Sulla Liguria le precipitazioni cominceranno già nelle prime ore della giornata, inizialmente sul Levante, per poi estendersi verso il Centro sotto la spinta del rinforzo dello scirocco. Il flusso meridionale trasporterà aria particolarmente umida, favorendo un’intensificazione delle precipitazioni. Un ruolo determinante sarà svolto dall’incontro tra correnti provenienti da direzioni differenti, una dinamica di convergenza dei venti che contribuirà a concentrare le piogge su specifiche aree del territorio regionale.

Temporali forti tra Val Fontanabuona, Tigullio e alta Val di Vara

Le precipitazioni più significative interesseranno soprattutto il Centro-Levante ligure. Le zone maggiormente coinvolte dai fenomeni di convergenza saranno inizialmente la Val Fontanabuona, il Tigullio e l’alta Val di Vara, dove l’interazione tra correnti differenti potrà favorire piogge particolarmente intense. Nel corso della giornata il sistema di convergenza tenderà a spostarsi progressivamente verso est, raggiungendo anche l’area del Magra, secondo una dinamica già osservata durante il passaggio perturbato di pochi giorni fa. Le piogge, inizialmente deboli, aumenteranno d’intensità nella parte centrale della giornata, raggiungendo valori anche forti sul Levante e sui versanti padani orientali, con quantitativi di precipitazione elevati. Tra la mattinata e il primo pomeriggio, ARPAL segnala un’alta probabilità di temporali forti e/o organizzati sulle zone B, C ed E. Sul Ponente, corrispondente alla zona A, la probabilità di temporali forti risulta invece bassa.

Fiumi Entella e Magra sotto osservazione: rischio piene e allagamenti nel Levante

Una delle principali criticità previste riguarda la risposta dei corsi d’acqua alle nuove precipitazioni. Sul Levante ligure, le piogge dei giorni precedenti hanno lasciato i terreni in condizioni di saturazione, mentre i deflussi negli alvei risultano ancora superiori ai livelli ordinari successivamente alle recenti piene. In questo contesto, le nuove precipitazioni potranno provocare ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici. Sono attese piene di rii e torrenti, con la possibilità di criticità locali e temporanee legate alla risposta dei bacini più piccoli. Particolare attenzione riguarda anche i fiumi Entella e Magra e i rispettivi affluenti, per i quali sono previsti nuovi fenomeni di piena. Le portate, secondo lo scenario delineato da ARPAL, dovrebbero comunque defluire generalmente contenute all’interno degli alvei. Le conseguenze delle precipitazioni non riguarderanno soltanto la rete idrografica. Sono infatti previsti anche ruscellamenti d’acqua lungo i versanti e possibili allagamenti nei fondovalle, con criticità localizzate nelle aree interessate dai fenomeni più intensi.

Mareggiata intensa su tutte le coste liguri: onde energetiche fino a lunedì 23 novembre

Oltre alle piogge e ai temporali, il peggioramento sarà accompagnato da condizioni marine particolarmente impegnative. Dopo la temporanea diminuzione del moto ondoso prevista per sabato, nel pomeriggio-sera di domenica 22 novembre è atteso un deciso aumento dell’altezza e dell’energia delle onde lungo l’intero litorale regionale. La mareggiata interesserà tutte le coste della Liguria, ma i fenomeni più intensi sono attesi sul Levante, dove arriverà un’onda lunga proveniente da sud-ovest, caratterizzata da un’elevata energia. Il periodo dell’onda, ossia l’intervallo di tempo tra il passaggio di due creste successive, potrà raggiungere i 10 secondi sul Levante. Si tratta di una caratteristica significativa per valutare l’energia del moto ondoso e gli effetti delle onde lungo la costa. La fase più intensa della mareggiata non si esaurirà domenica sera. Il moto ondoso resterà sostenuto durante la notte tra domenica 22 e lunedì 23 novembre e anche nella mattinata di lunedì, prima di iniziare una graduale attenuazione.

Venti forti fino a 60 km/h: correnti da nord sul Centro e da sud sul Levante

Il transito della perturbazione sarà accompagnato anche da un significativo rinforzo dei venti, che potranno raggiungere intensità forti, con velocità comprese tra 50 e 60 km/h. La circolazione atmosferica presenterà differenze importanti tra le varie aree della Liguria. Sul Centro della regione i venti soffieranno prevalentemente da nord, mentre sul Levante prevarranno correnti meridionali. In serata, i venti da sud interesseranno anche il Ponente ligure. Questa distribuzione delle correnti contribuirà a determinare le condizioni di convergenza responsabili dell’intensificazione delle precipitazioni, mentre la componente meridionale sarà associata anche al peggioramento delle condizioni del mare.

Previsioni meteo Liguria: miglioramento da domenica sera e ritorno dell’alta pressione

Il passaggio perturbato sarà relativamente rapido. Dopo la fase più intensa delle precipitazioni attesa tra la mattinata e il primo pomeriggio di domenica, le condizioni atmosferiche tenderanno progressivamente a migliorare nel corso del pomeriggio e della serata del 22 novembre. Il miglioramento sarà legato al ritorno dell’alta pressione, che tornerà a interessare la regione con l’inizio della nuova settimana. La diminuzione delle precipitazioni precederà tuttavia la completa attenuazione del moto ondoso, dal momento che la mareggiata resterà intensa anche nelle prime ore di lunedì 23 novembre. La fase di maltempo prevista per domenica sarà quindi caratterizzata da due momenti distinti: inizialmente il rischio legato a temporali, piogge intense e innalzamenti dei corsi d’acqua sul Centro-Levante, successivamente quello associato alla mareggiata intensa lungo tutte le coste liguri, destinata ad attenuarsi gradualmente nel corso di lunedì.

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